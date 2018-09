Tom Dumoulin et Bauke Mollema sont les leaders de la sélection néerlandaise pour la course sur route des Championnats du monde de cyclisme. Le sélectionneur fédéral Thorwald Veneberg a également retenu Wout Poels, Wilco Kelderman, Sam Oomen, Steven Kruijswijk, Antwan Tolhoek et Pieter Weening. La course sur route sur le difficile parcours d'Innsbruck le dimanche 30 septembre.

Dumoulin, Kelderman et Dylan van Baarle disputera quatre jours plus tôt le contre-la-montre. Tom Dumoulin défend son titre.

Chez les femmes, le titre mondial est allé à Chantal Blaak l'an dernier à Bergen, en Norvège. En plus de la tenante du titre, Ellen van Dijk, Annemiek van Vleuten, Anna van der Breggen, Lucinda Brand, Amy Pieters, Sabrina Stultjens et Janneke Ensing ont été sélectionnées pour la course le samedi 29 septembre. Marianne Vos avait précédemment indiqué qu'elle voulait se concentrer sur le cyclocross pendant cette période. Van Vleuten, Brand, Van der Breggen et Van Dijk ont été désignées pour le contre-la-montre (26 septembre), qui a rapporté de l'or à Van Vleuten l'année dernière.

"Nous roulons une excellente saison avec des hommes et des femmes. Avec trois champions du monde, les Pays-Bas sont favoris dans plusieurs domaines", explique Veneberg. "Le tracé sélectif élaboré par l'organisation des championnats du monde convient à la sélection qui se rend en Autriche. Nous allons faire tout ce que nous pouvons pour conserver les titres mondiaux aux Pays-Bas."