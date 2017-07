Chris Froome veut écrire encore un peu plus l'histoire en ajoutant, la même année, une victoire au Tour d'Espagne à celle conquise dimanche dernier au Tour de France. Le Britannique de l'équipe Sky a confirmé sa participation à la Vuelta, qui démarre le 19 août. Avec des ambitions.

En cas de succès sur les routes espagnoles, il serait le premier coureur à enchainer Tour de France et Tour d'Espagne, depuis le déplacement dans le calendrier de la Vuelta après la Grande Boucle en 1995.

Chris Froome a remporté le Tour de France à quatre reprises, mais il n'a pu encore s'offrir le Tour d'Espagne terminant 3 fois à la 2e place.

"La Vuelta est un Tour que j'aime. C'est une course difficile et vicieuse, mais j'aime ces trois semaines. J'ai fini 2e à trois reprises, maintenant je veux gagner. Gagner le Tour et la Vuelta la même année, ce serait incroyable", a lâché Chris Froome sur le site de sa formation Sky.