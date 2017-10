Il a eu une carrière atypique, Christophe Prémont. Et sa fin de carrière n’a pas non plus été typique. Alors qu’il avait encore un contrat pour 2018 chez Vérandas Willems-Crélan, il a décidé… d’arrêter sa carrière et de rompre, d’un commun accord avec sa formation, son contrat. Pourquoi, à 27 ans à peine ?

"Parce que j’ai reçu une super opportunité d’emploi à l’UCL", répond celui qui va devenir chercheur dans le cadre du projet Be Gold. "Un boulot qui me passionne, et qui me motive. Le but sera d’amener des jeunes talents vers les Jeux Olympiques. Il n’y a pas assez d’athlètes wallons qui vont aux JO. Ma mission sera d’améliorer la détection des jeunes talents, et de les accompagner, en collaboration avec l’Adeps et le COIB."

[...]