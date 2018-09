Retrouvez toutes les nouvelles et informations de ce lundi.





Tour de Grande-Bretagne : Theuns et Vanendert chutent et abandonnent

Victimes d'une chute à grande vitesse dans une descente en fin de la 2e étape du Tour de Grande-Bretagne, dans laquelle ont été impliqués quinze coureurs, Jelle Vanendert et Edward Theuns ont dû abandonner. Le coureur de Sunweb a été recousu au genou mais il ne souffre d'aucune autre blessure.

" Ce n'est pas mon année ", a écrit sur Twitter le Gantois. " Je n'ai pas eu beaucoup de chances et quand j'en ai reçues, des chutes m'ont éliminé. Encore aujourd'hui. Comme je me sens maintenant, je me tourne déjà vers la saison prochaine. Avec plus de chance, j'espère ! "

Jelle Vandenert n'a pu continuer, lui non plus. Bart Leysens, son directeur sportif, a expliqué ce qui est arrivé au coureur de Lotto-Soudal : "La route était mouillée et étroite, des coureurs ont freiné brusquement et beaucoup sont tombés. Jelle est tombé sur la jambe et l'épaule. Il souffre d'abrasions sévères sur plusieurs parties de son corps. Heureusement, il n'a rien de cassé. "









Daniel Martin quitte la Vuelta pour la naissance de jumeaux

Daniel Martin a quitté la Vuelta. L'Irlandais ne repartira pas ce mardi matin, au départ de la 10e étape. Son épouse, Jess, doit en effet accoucher très prochainement de jumeaux.

“Après consultation de l'équipe (UAE Emirates) , nous avons décidé qu'il était mieux que je rentre à Andorre (où il vit), pour être auprès de mon épouse avant l'arrivée imminente de nos jumeaux. L'heureux événement n'était pas prévu si tôt. Ce n'est pas évident de quitter mes équipiers, et je veux les remercier de leur soutien, ainsi que le management de l'équipe pour sa compréhension. "









Silvan Dillier forfait pour le Québec où Ag2R aligne deux Belges

Prévu dans l’effectif d'Ag2R qui disputera en fin de semaine les Grands Prix de Québec et Montréal, Silvan Dillier a dû déclarer forfait. Victime d’une chute ce lundi à l’entraînement, le Suisse souffre d’un traumatisme avec plaies profondes au menton, nécessitant la pose de points de suture. Il pourra reprendre l’entraînement dans quelques jours.

Silvan Dillier est remplacé par Quentin Jaurégui dans une équipe qui compte deux Bzelges, Jan Bakelants et Oliver Naesen. Les quatre autres coureurs sont Mathias Frank, Alexis Vuillermoz, Benoît Cosnefroy et François Bidard.









Un Norvégien en Belgique ?

Selon ProCycling, les équipe belges Lotto Soudal et Corendon-Circus seraient intéressées par le coureur Norvégien Carl Fredrik Hagen. Celui-ci, âgé de 26 ans, évolue pour le moment au sein de la formation continentale de son pays Joker Icopal. Cette année, il a remporté le Tour du Jura et terminé 4e du Tour de Norvège et 8e de l'Artic Race.









Trek-Segafredo et Bora-Hansgrohe engagent deux coureurs

L'équipe américaine Trek-Segafredo a transféré deux coureurs pour les deux prochaines saisons. Il s'agit de l'Australien Will Clarke (33 ans) qui évolue chez EF Education First-Drapac p/b Cannondale et du Luxembourgeois Alex Kirsch (26 ans). Ce dernier, qui avait couru chez Leopard-Trek (le vivier espoir de l'équipe pro) puis avait été stagiaire en 2014 chez Trek, est actuellement dans l'équipe Wallonie-Bruxelles Aqua Protect-Veranclassic.

Son compatriote Jempy Drucker (32 ans ce lundi) va aussi changer de formation l'an prochain. L'actuel coureur de BMC s'est engagé pour deux saisons avec l'équipe Bora-Hasgrohe de Peter Sagan. Le groupe sportif allemand a également transféré l'Italien Oscar Gatto (33 ans) qui viendra d'Astana. Chez Nippo-Vini Fantini c'est le jeune Colombien Alejandro Osorio, 20 ans, qui est annoncé. Le récent vainqueur du maillot à pois du Tour de l'Avenir évolue cette saison dans son pays, chez GW-Shimano.









King, Boasson Hagen et Janse van Rensburg poursuivent chez Dimension Data

L'équipe sud-africaine Dimension Data a annoncé avoir prolongé d'une année le contrat de trois de ses coureurs, l'Américian Ben King, qui a remporté dimanche une deuxième étape à la Vuelta, le Norvégien Edvald Boasson Hagen et le Sud-Africain Reinardt Janse van Rensburg.

D'autres prolongations ont été officialisées ce lundi. Chez Gazprom-RusVelo, Ildar Arslanov et Artem Nych ont prolongé d'une saison avec la formation procontinentale russe. Les deux Russes y sont passés professionnels en 2015.









Mondial, Vincenzo Nibali leader italien

En visite à la Vuelta, Davide Cassani, le sélectionneur italien, a confirmé que Vincenzo Nibali serait le leader de la formation transalpine lors du Championnat du Monde, le 30 septembre à Innsbruck. Pour choisir les sept équipiers du Sicilien, Cassani a constitué un groupe de quatorze coureurs : Davide Formolo, Dario Cataldo, Franco Pellizotti, Salvatore Puccio, Fabio Felline, Alessandro De Marchi, David Villella, Gianluca Brambilla, Valerio Conti, Damiano Caruso, Domenico Pozzovivo, Diego Ulissi, Giovanni Visconti et Gianni Moscon. Ce dernier, bien que suspendu après son exclusion lors du Tour, peut encore convaincre le sélectionneur. Il reprendra la compétition le 15 septembre à la Coppa Agostoni. La Squadra azzura effectuera un stage à partir du 23 septembre.









Tony Gallopin espère finir la Vuelta entre la 10e et 15e place

Actuellement sixième du classement général du tour d'Espagne, à 24 secondes de Simon Yates, Tony Gallopin veut continuer à se battre. " La journée de repos (lundi) était la bienvenue ", a dit le coureur d'Ag2R. " Je vais continuer à m’accrocher. Il y a des arrivées très difficiles à venir. Si je parviens à finir entre la 10e et la 15e places, avec la victoire d’étape en poche (vendredi, lors de la 7e étape), ce serait une belle réussite."