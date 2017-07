L'Irlandais Dan Martin, 30 ans, doit observer trois semaines d'arrêt en raison de deux petites fractures aux vertèbres dont il a été victime pendant la 9e étape du Tour de France qu'il a pourtant terminé à la sixième place.

Le leader de l'équipe Quick-Step ne sera donc pas au départ de la Clasica San Sebastian samedi. Son rôle se chef de file sera confié à Philippe Gilbert au Pays basque.

"Ce sera ma première course depuis mon abandon au Tour, et je ne sais pas trop où j'en suis", avoue l'ancien champion de Belgique. "J'ai été malade, ne l'oubliez pas. Mais je veux bien courir car cette course a toujours été importante à mes yeux. J'en saurai cependant plus sur ma condition actuelle à l'arrivée..." "Pendant la course", explique Dan Martin qui a passé des examens complets jeudin "je n'ai eu aucun problème. Mais je ne me sentais pas à l'aise dès que je descendais du vélo. C'est dommage de ne pas courir la Clasica. J'avais de bonnes jambes et j'apprécie cette classique. Mais il faut laisser guérir ces fractures qui heureusement n'inspirent guère d'inquiétude. Je me préparerai ensuite pour les derniers objectifs de ma saison".

Les équipiers de Gilbert samedi seront Gianluca Brambilla, Eros Capecchi, David De La Cruz, Dries Devenyns, Enric Mas, Pieter Serry et Zdenek Stybar.