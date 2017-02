Le coureur français Bryan Coquard (Direct Energie), 24 ans, s'est imposé comme prévu au sprint dans les rues de Séville, à l'arrivée de la 4e étape du 63e Tour d'Andalousie cycliste (2. HC), la Ruta del Sol, disputée samedi sur la distance de 179,3 kilomètres.

Il n'a en effet laissé aucune chance au jeune Norvégien Daniel Hoelgaard (FDJ), 23 ans, et à son compatriote Hugo Hofstetter (Cofidis), 2e et 3e.

Les Néerlandais Moreno Hofland (Lotto Soudal) et Raymond Kreder (Roompot-Nederlandse Loterij) se sont classés 4e et 5e. Le premier Belge, Maxime Farazijn (Sport Vlaanderen-Baloise), est 8e.

L'Espagnol Alejandro Valverde (Movistar), 36 ans, tenant du titre, 14e de l'étape, conserve la tunique rouge de leader de l'épreuve à la veille du verdict final. Il compte en effet toujours une petite seconde d'avance sur Alberto Contador (Trek-Segafredo), et six sur le Français Thibaut Pinot (FDJ).

L'étape a été animée par une échappée qui comprenait Martijn Keizer (LottoNL-Jumbo), Martijn Budding (Roompot -Nederlandse Loterij), Diego Rubio (Caja Rural) qui a vainement tenté le solo pendant cinq bornes, Jérôme Cousin (Cofidis), Lukasz Oswian (CCC Sprandi Polkowice) et Jens Wallays (Sport Vlaanderen-Baloise).

Ils n'ont été rejoints qu'à moins de 4 kilmomètres de l'arrivée sous l'impulsion de Direct Energie et Lotto Soudal. Le sprint a été lancé de loin par Hoelgaard mais Coquard, bien calé dans sa roue, l'a facilement débordé, pour cueillir son 2e bouquet de la saison. Il avait en effet déjà enlevé une étape du Tour de la Communauté de Valence début février.

"J'ai rempli mon contrat et l'équipe aussi", a-t-il déclaré à sa descente du podium. "On était en effet venu pour gagner un sprint, et c'est fait. Cela dit on a frôlé la chute à la flamme rouge..."

Dimanche la 5e et dernière étape conduira les coureurs de Setenil de las Bodegas et Coin sur la distance de 151,5 km.