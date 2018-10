Le Tribunal arbitral du sport de Lausanne (TAS) a infligé une suspension à vie à Johan Bruyneel pour son rôle dans l'affaire Armstrong.

L'ancien directeur sportif de l'Américain a rapporté lui-même l'information, mercredi via les médias sociaux. L'Agence mondiale antidopage (AMA) avait fait appel auprès du TAS contre la suspension de dix ans que Bruyneel avait reçue de l'USADA, l'agence antidopage américaine. la suspension devait prendre fin en juin 2020.

Bruyneel, 54 ans, fut le manager de l'équipe cycliste US Postal/Discovery de Lance Armstrong entre 1999 et 2007. Le Texan avait remporté 7 Tour de France consécutifs entre 1999 et 2005 avant de perdre tous ses succès après été convaincu de dopage. L'intéressé, après avoir toujours nié, avait confessé à la télévision en 2013 qu'il avait en effet utilisé du dopage tout au long de sa carrière après son retour à la compétition en 1998. Il avait interrompu sa carrière deux ans en raison d'un cancer.