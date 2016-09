Cyclisme : Sagan est le premier champion d'Europe, Gilbert 8e ! (PHOTOS)

Cyclisme

Le Slovaque Peter Sagan, 26 ans, est devenu le premier champion d'Europe de cyclisme sur route (élites messieurs), dimanche à Plumelec en France. Au terme des 232,9 km de l'épreuve, le champion du monde a très facilement imposé sa pointe de vitesse dans le sprint final. Le Français Julian Alaphilippe a pris la 2e place d'un pneu devant l'Espagnol Daniel Moreno, 3e. Sagan décroche son 86e succès professionnel et le 11e en 2016. Meilleur Belge, Philippe Gilbert a pris la 8e place à 3 secondes, n'ayant pas réussi à se placer en bonne position à l'entame du sprint.

"Je voulais ce titre pour mon pays, pour la Slovaquie. C'est un moment spécial, je n'avais pas beaucoup de temps à consacrer à ce voyage avec l'Eneco Tour (du Benelux) qui débute lundi", a déclaré Peter Sagan.

"Je n'ai pas beaucoup de temps pour apprécier ma victoire mais je suis content. J'avais deux options: aller dans une échappée ou attendre le sprint, j'ai choisi la seconde et j'ai eu raison", a-t-il ajouté.

Le Slovaque s'est réjoui du tracé de la course, "c'était un excellent parcours pour moi. Tout s'est passé comme prévu. Avec la Slovaquie, on n'avait rien à perdre mais tout à gagner".

Les 17 tours du circuit comprenant deux solides côtes promettaient une course difficile. Quatre hommes ont décidé d'anticiper tôt dans la course: Bert-Jan Lindeman (P-B), Pirmin Lang (Sui), Andrii Bratashchuk (Ukr) et Risto Raid (Est). Ils ont compté jusqu'à 11:15 d'avance mais le peloton contrôlé par la France, la Belgique et l'Italie ont assuré la poursuite.

Quand Lindeman ne compta plus que 15 secondes d'avance, 18 hommes du peloton filèrent. Parmi eux l'Italien Fabio Aru et deux Belges: Jelle Vanendert et Ben Hermans.

L'avance monta à 40 secondes, mais le travail des Belges dans le peloton contribua au regroupement. Lang et Polanc, derniers rescapés ont été repris à 28 km du but. Bakelants accéléra alors dans la côte de Cadoudal.

A 25 km de l'arrivée, un groupe avec Tiesj Benoot, Philippe Gilbert et Ben Hermans s'est isolé. Cette fois ce sont les Français qui ont assuré la chasse et le regroupement dans Cadoudal.

L'Italien Moreno Moser partit seul à 9,7 km de l'arrivée. Il fut repris à 1500 m de ligne. Son compatriote Villela essaya encore mais le sprint était inévitable. Gianni Meersman tenta de lancer Gilbert, qui n'était pas dans sa roue. Sagan partit alors tout seul, Alaphilippe arrachant de justesse la 2e place à Moreno.

LE CLASSEMENT

1.Peter Sagan (Svq) les 236km en 5h34'23"

2.Julian Alaphilippe (Fra)

3.Dani Moreno (Esp)

4.Samuel Dumoulin (Fra)

5.Petr Vakoc (Tch)

6.Rui Costa (Por)

7.Tony Gallopin (Fra) à 3"

8.Philippe Gilbert

9.Diego Ulissi (Ita)

10.Luis Leon Sanchez (Esp)