Laurens Sweeck (Pauwels Sauzen-Vastgoedservice) s'est adjugé samedi le cyclocross d'Essen, 5e manche du Brico Cross, en devançant Gianni Vermeersch et le Néerlandais David van der Poel. Jim Aernouts et Tom Meeusen complètent le top 5.

"Je me suis rarement senti aussi bien qu'aujourd'hui", a déclaré après la course Laurens Sweeck, qui a décroché samedi sa 2e victoire de la saison. Celle-ci l'a été alors que les grands noms du cyclocross, Mathieu van der Poel et Wout van Aert, n'étaient pas au départ à Essen. Sweeck pense-t-il pouvoir rivaliser avec ces derniers dans les grands cross ? "Difficile à dire", estime le vainqueur du jour. "Je vais tout faire pour être au top ces prochaines semaines. Je n'ai pas d'objectifs spécifiques pour la 2e partie de saison. Je veux être bon dans chaque course".

Chez les dames, la victoire est revenue à la Néerlandaise Maud Kaptheijns. Elle s'est imposée devant sa compatriote Lucinda Brand et l'Italienne Eva Lechner. Loes Sels a terminé 5e et première Belge, devant Ellen Van Loy.

La 6e des 8 manches du Brico Cross aura lieu le 29 décmebre à Bredene.

Dimanche, les spécialistes des labourés ont rendez-vous à Overijse pour le Cyclocross des raisins.