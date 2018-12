L'épreuve de Coupe du Monde de la Citadelle aura lieu dimanche.

La dixième édition du cyclocross de Namur aura lieu ce dimanche 23 décembre. Toujours sur le célèbre site de la Citadelle. Avec une modification : suite aux récents travaux sur l’Esplanade, l’arrivée sera légèrement déplacée. Elle aura toujours lieu sur l’Esplanade, mais sera dans une perpendiculaire par rapport à la ligne droite de l’an passé. Soit au pied des gradins du Stade des Jeux. "C’est un léger changement, qui ne modifie en rien la nature du circuit de la Citadelle, qui est devenu un parcours mythique en cyclocross", commente Erwin Vervecken, l’ancien triple champion du monde. "Le cyclocross de Namur grandit d’ailleurs chaque année. Ce sera encore un parcours dur, un des plus durs de la saison, un peu comme celui du Koppenberg."

Ces dernières années, il y avait une moyenne de 7.000 spectateurs sur le cyclocross de Namur. Les organisateurs espèrent attirer autant de public dimanche. "Nous constatons qu’il y a de plus en plus de spectateurs francophones à Namur", indique Erwin Vervecken. "Le public wallon s’y intéresse de plus en plus. Et c’est grâce à la tenue d’une épreuve comme Namur."

Qui est à nouveau une manche de la Coupe du Monde. Actuellement dominée par Toon Aerts.