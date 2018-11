Six jours après son titre européen, le Néerlandais s’est imposé à Niel.

Huit victoires en dix courses. Mathieu Van der Poel poursuit son show et semble parti sur des bases aussi élevées que lors de l’hiver précédent.

Au Jaarmarktcross de Niel, pour le compte de la deuxième manche du DVV Insurance Trophy, les conditions climatiques étaient véritablement automnales. Mais sous la pluie, Mathieu Van der Poel s’est de nouveau montré intraitable. Le Néerlandais a toutefois dû attendre la deuxième partie du parcours pour se débarrasser d’un épatant Laurens Sweeck. "Je ne me suis pas baladé, c’est le moins que l’on puisse dire. Ce n’était pas un parcours facile, mais j’ai couru un peu en pensant à (dimanche). Et il est très difficile de faire un solo sur un cross comme celui-ci", a avancé le champion du monde 2015 après l’arrivée.

Mathieu Van der Poel n’a sans doute pas tout donné à Niel et cela apparaît assez légitime. Car le Néerlandais vaa tenter aujourd’hui la passe de quatre dans le Superprestige à Gavere après ses succès à Gieten, Boom et Ruddervoorde. Le champion d’Europe va y retrouver son meilleur ennemi Wout Van Aert. Le triple champion du monde n’était pas à Niel hier, se contentant d’une bonne séance d’entraînement.

Toon Aerts, vainqueur de la première manche du DVV Insurance Trophy au Koppenbergcross, a réussi à accrocher la deuxième place hier devant Laurens Sweeck.

"J’ai perdu du temps à cause d’un changement de matériel, mais c’était le bon choix. J’avais choisi des pneus spéciaux, mais cela ne suffisait pas à cause de la pluie et du déroulement de la course. C’était un cross difficile et il y avait beaucoup de vent", a concédé Toon Aerts après l’arrivée.

Le Belge conforte sa première place dans le DVV Insurance Trophy. Il est en effet hors d’atteinte de Mathieu Van der Poel dans ce challenge qui se joue au temps après avoir pris plus de quatre minutes au Néerlandais lors du Koppenbergcross.

Place aujourd’hui au Superprestige. Où Mathieu Van der Poel semble hors d’atteinte.