Wout van Aert (Crelan-Charles) a remporté le classement final du Trophée AP Assurances de cyclocross, samedi à Lille, où se déroulait la 8e et dernière manche. Le champion du monde s'est classé 2e samedi, derrière le Néerlandais Mathieu van der Poel (Beobank-Corendon). Tom Meeusen (Telenet Fidea Lions) a pris la 3e place.

Kevin Pauwels et le Néerlandais Lars van der Haar complètent le top 5.

Chez les dames, c'est la Néerlandaise Maud Kaptheijns (Steylaerts-Verona) qui s'est imposée devant la championne du monde Sanne Cant (IKO Enertherm-Beobank) et Laura Verdonschot (Marlux-Napoleon Games). Sanne Cant s'adjuge le classement final.

Quinten Hermans (Telenet-Fidea Lion) l'a emporté chez les espoirs devant Thijs Aerts et Eli Iserbyt, qui enlève le classement final.

Wout van Aert, 22 ans s'adjuge le Trophée AP Assurances pour la 3e année d'affilée.

Cette saison, Wout van Aert s'est déjà adjugé le classement final de la Coupe du monde et les titres de champion de Belgique et du monde.

Dimanche, les spécialistes des labourés se retrouveront à Hoogstraten pour la dernière manche du Superprestige. Mathieu van der Poel domine le classement avec 89 points, devant Wout van Aert (85) et Laurens Sweeck (67).





Wout van Aert n'a pas pu récompenser son public

Wout van Aert aurait bien aimé offrir une victoire à ses supporters samedi au cyclocross de Lille, dernière manche du Trophée AP Assurances, mais il s'est cassé les dents sur Mathieu van der Poel.

A l'arrivée, Van Aert a frappé son guidon."Je ne suis pas en colère. J'attendais impatiemment le sprint, je croyais vraiment en mes chances. Mais je me suis laissé intimider et Mathieu a pris les devants. C'est de ma faute si je perds, je laisse habituellement les choses aller dans les deux dernières minutes de la course. Dommage, parce que public a mis tout son coeur, je lui aurais volontiers dédié cette victoire", dit le champion du monde.

"Je voulais vraiment montrer que je suis bien le champion du monde. Depuis la semaine passée, on a beaucoup parlé des pneus. Mes deux derniers tours au Mondial ont été plus rapides que ceux de Mathieu. Soit. Quoi qu'il en soit, j'aurai bien aimé briller avec mon maillot devant mon public. Dommage que je n'y sois pas parvenu".

Déjà vainqueur de la Coupe du monde, Van Aert a quand même remporté le Trophée AP Assurances. "C'est agréable. Gagner un classement c'est toujours important".