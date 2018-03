Passif aux Strade Bianche et à Milan-Sanremo, malchanceux lors du G.P. E3, Peter Sagan a manqué ses premières classiques printanières. Pourtant, le Slovaque a récupéré son ombre, recousue par son équipe Bora-Hansgrohe : Daniel Oss. Dans le peloton, sa longue chevelure bouclée ne passe pas inaperçue, malgré son rôle obscur. Le gaillard (1m87, 75kg) est apparu sur les routes de Gand-Wevelgem, en 2010, pour sa deuxième annéechez Liquigas. Échappé dans un groupe de 15 coureurs, l’Italien est le dernier homme présent pour aider son leader Aleksandr Kuschynski. Le Biélorusse lâché, Oss joue sa carte, il termine 5e. La course préfigure la mission de Daniel Oss durant sa carrière : coller son leader le plus loin possible et rarement prendre la lumière. Troisième à Harelbeke en 2013, Oss n’a gagné qu’une course, le Tour de Vénétie en 2010 devant son équipier, un certain Peter Sagan.

Chez Liquigas , les deux hommes se quittent rarement au printemps. Oss propulse Sagan à l’avant du Poggio en 2012 juste avant son attaque (infructueuse). Il le protège seul durant quarante kilomètres sur Gand-Wevelgem (2e). Oss part l’année suivante à BMC, mais n’oublie pas le Slovaque.

L’an dernier, Oss impressionne à Paris-Roubaix, par le travail qu’il accomplit pour Greg Van Avermaet. Il est alors en fin de contrat, et la nouvelle équipe de Sagan, Bora, cherche un lieutenant. Oss n’hésite pas.

"Nous n’avons vu personne comme Peter dans les cent dernières années. Il est le meilleur visage pour le nouveau cyclisme. Si je voulais une idole, ou un homme, pour représenter les coureurs ou moi-même, ce serait Peter. Il est la raison principale pour laquelle j’ai rejoint l’équipe. Il t’inspire."

Sagan cinq fois sur le podium, Oss révélé sur ces routes, le duo reformé est justement très inspiré à Gand-Wevelgem.

Wout Van Aert entame une série de quatre courses importantes pour lui

Absent à Harelbeke, Wout Van Aert sera présent ce dimanche à Deinze, au départ de la classique des lévriers.

© BELGA



"Gand-Wevelgem est pour moi la première course importante d’une période de deux semaines, jusqu’à Paris-Roubaix, avec entre les deux A Travers les Flandres puis le Tour des Flandres", nous confiait-il à l’hôtel où son équipe, Vérandas Willems-Crélan, loge ces temps derniers. "Depuis les Strade Bianche, j’ai surtout couru des épreuves préparatoires (NdlR : Nokere, Denain et La Panne), en me mettant au service de l’équipe. Je vais maintenant essayer d’aller le plus loin possible et avec le meilleur résultat possible, en commençant par ce dimanche. Gand-Wevelgem est une belle course de 250 kilomètres, ce qui est important en vue du Ronde et de Roubaix. J’en ai besoin."

Ce n’est pas la présence, depuis l’an dernier, de plusieurs tronçons empierrés sur le parcours de la course, qui a décidé Van Aert.

"J’ai vu l’an passé à la télévision les Plugstreets", explique-t-il. "C’est sympa, mais ça ne décidera pas de la course. Ils la durcissent, mais ils ne vont pas changer le résultat."

Plus importante sera la double ascension du Kemmel.

"Je l’ai monté mercredi (dans Bruges-La Panne) mais je le connaissais déjà, c’est une côte qui me convient bien", dit le Campinois. "Mercredi, je me suis mis au service de Zico (Waeytens) pour le sprint, mais il a été gêné directement par le coureur de Bora (NdlR : Pascal Ackermann, finalement 2e). Cette fois, je ferai ma course, pas spécialement pour un résultat, mais pour jouer un rôle dans la finale, je l’espère."