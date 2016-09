Daniel Willems, ancien vainqueur de la Flèche Wallonne, est décédé

Cyclisme

L'ancien coureur cycliste Daniel Willems est décédé vendredi à l'âge de 60 ans, rapportent plusieurs journaux samedi.

Daniel Willems a été coureur professionnel entre 1978 et 1985, au sein des équipes IJsboerke, Capri Sonne et Boule d'Or. Il a notamment remporté la Flèche Brabançonne, le GP de l'Escaut, la Flèche Wallonne, Paris-Tours, le Tour de Belgique et la Ruta del Sol. Le Campinois s'est aussi classé 3e du Tour des Flandres et de Liège-Bastogne-Liège.

Willems avait aussi enlevé quatre étapes du Tour de France, deux en 1981 et deux en 1982. Cette année-là, il avait terminé 7e du classement général.