Les spectateurs voient souvent une infime partie de ce qui passe dans les coulisses d'une équipe lors d’une course cycliste. DH Inside Sports s’est intéressé à l’envers du décor lors du Grand-Prix de Denain, une semi-classique du Nord de la France, disputée dimanche dernier et remportée par le Belge Kenny Dehaes.



Le focus s’est posé sur deux équipes diamétralement opposées. D’un côté, AG2R La Mondiale, équipe française historique du World Tour. De l’autre, Sovac Natura4Ever, formation algérienne aux accents belges de catégorie Continentale, l’équivalent de la D3, la division la plus basse du cyclisme mondial où les coureurs n'ont pas toujours le statut de professionnel.



Quand les uns sont dorlotés, les autres n’ont même pas de bus pour s’abriter et se changer alors qu'il fait 0°C. Des expériences aux antipodes qui retracent la course depuis les arrivées de chaque équipe sur la ligne de départ jusqu’au débriefing des directeurs sportifs. Les 180 kilomètres ont été vécus par nos journalistes en plein cœur de l’épreuve, sur le siège passager de la voiture du directeur sportif de chaque équipe.



Découvrez notre long format en cliquant sur l'image ci-dessous.



