Au lendemain du Tour de Lombardie, De Gendt s’attaquera à un périple itinérant de six jours en compagnie de Tim Wellens.

La satiété est, décidément, une notion à géométrie variable. Les 27.000 kilomètres avalés depuis le 1 er janvier (selon son compte Strava) par Thomas De Gendt n’ont pas repu le coureur de Lotto-Soudal qui a décidé de relier Côme, ville arrivée de la classique des feuilles mortes, à Semmerzake, son lieu de résidence en Flandre orientale, à… vélo !

Un périple d’un peu plus d’un millier de bornes que le meilleur grimpeur de la dernière Vuelta effectuera en six jours, accompagné de son équipier Tim Wellens. "L’idée d’une telle aventure m’est venue petit à petit, en entendant notamment parler de la Transcontinental Race (NdlR : une épreuve d’ultradistance de 3.500 km traversant toute l’Europe), sourit De Gendt. J’avais un temps imaginé relier Semmerzake à Calpe, la ville de la Costa Blanca où je possède une résidence secondaire, mais c’était trop long. Et 2.000 kilomètres à avaler en dix jours, ce sera pour l’après-carrière… Pour une première expérience, le périple que nous entamerons dimanche, au lendemain du dernier monument de la saison, m’apparaît plus raisonnable (rires)."

Un voyage d’aventurier que l’Anversois d’origine a méticuleusement préparé.

"J’ai préalablement tracé l’itinéraire des six étapes que nous suivrons sur GPS. Nous ne bénéficierons pas du support d’un véhicule suiveur et emporterons les effets indispensables dans trois sacoches de taille modeste. Pour bénéficier d’un peu plus de confort, nous avons opté pour des vélos dits de gravels, avec des pneus plus large (32 mm). Ce sera plus confortable… mais aussi plus lourd. Avec les bagages, nos machines frisent les 22 kilos. C’est trois fois plus que mon vélo de compétition (rire). Mais la vitesse ne constituera aucunement une priorité lors de la semaine qui nous attend. Chaque soir, à l’hôtel, il nous faudra faire notre petite lessive pour repartir le lendemain. Et comme repas, en milieu de journée, ce sera plus souvent un Coca accompagné d’un Mars ou d’une pâtisserie. La distance et les heures de selle nous effraient bien moins que la météo. Mais les prévisions n’annoncent, jusqu’ici, pas de pluie. Il faudra continuer à croiser les doigts… (rires)"

Les vélos sontt prêts

Sur les réseaux sociaux, Tim wellens a posté une photo de son vélo, équipé pour l'occasion de ce périple en autonomie en compagnie de son coéquipier.