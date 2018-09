Mondial : Inquiétude pour Laurens De Plus

Laurens De Plus a abandonné la Vuelta à la moitié de la 19e étape. Le coureur de Ninove a de la fièvre et n'en pouvait plus, a indiqué son équipe Quick Step. De Plus, 23 ans, était 41e du classement général. Plus inquiétant, le Flandrien fait partie des huit coureurs retenus par Kevin De Weert pour le Mondial d'Innsbruck. De Plus, qui revient d'une longue période difficile (chute et multiples fractures au Tour de Lombardie, puis accident avec une voiture à l'entraînement), doit d'ailleurs courir en Autriche les trois championnats du Monde. Celui contre-la-montre par équipes (le 23 septembre), celui contre-la-montre individuel (le 26), puis celui en ligne (le 30). Rappelons que les cinq réservistes belges pour cette dernière course sont : Thomas De Gendt, Floris De Tier, Dries Devenyns, Pieter Serry et Jelle Vanendert.





Il ne reste qu'une place en équipe de France

Cyrille Guimard a ajouté trois coureurs aux quatre qu'il avait déjà retenus pour le Mondial. Le sélectionneur français a ajouté Thibaut Pinot, Rudy Molard et Pierre Rolland à Tony Gallopin, Romain Bardet, Julian Alaphilippe et Anthony Roux, sélectionnés il y a une dizaine de jours. Le huitième et dernier coureur sera choisi entre Warren Barguil, Alexandre Geniez, Guillaume Martin et Alexis Vuillermoz.



Dans le chrono élites, la France alignera Alexis Gougeard et Yoann Paillot.

Les six Suisses pour la course arc-en-ciel sont aussi connus, il s'agit de Mathias Frank, Sebastien Reichenbach, Steve Morabito, Kilian Frankiny, Michael Schär et Patrick Schelling. Silvan Dillier et Stephan Küng disputeront le contre-la-montre.





Vuelta : Jordi Simon toujours à l'hôpital dans un état grave

Renversé lors de la 17e étape de la Vuelta, mercredi, par une voiture de l'équipe Katusha-Alpecin, qui l'a projeté contre une barrière de sécurité, le coureur espagnol Jordi Simon est toujours hospitalisé. Son équipe, Burgos-BH, a annoncé que l'état de santé de Simon reste grave mais stable. L'Espagnol souffre de multiples fractures des côtes, de contusions aux poumons et de fractures des deux omoplates.





Mikel Landa va reprendre en Italie

Mikel Landa va revenir bientôt à la compétition. L'Espagnol, qui espère toujours gagner sa sélection pour le Mondial, a été victime d'une grave chute lors de la Clasica San Sebastian, début août. Le coureur de Movistar souffrait d'une fracture d'une vertèbre et d'une côte. Il devrait reprendre la compétition au Tour de Toscane, mardi, puis il enchaînera avec la Coppa Sabatini.





Philippe Gilbert à Binche-Chimay-Binche

Après sa fracture de la rotule, lors ndu Tour, Philippe Gilbert reviendra à la compétition le 23 septembre au Grand Prix d’Isbergues. Le Liégeois disputera ensuite Binche-Chimay-Binche le mardi 2 octobre.





Larry Warbasse signe pour Ag2R-La Mondiale

L'équipe Ag2R-La Mondiale a engagé pour la saison à venir l'Américain Larry Warbasse. Ce dernier, champion des Etats-Unis 2017 (et vainqueur d'une étape du Tour de Suisse) évoluait ces deux dernières saisons chez Aqua Blue, formation qui arrête. « J’habite à Nice et je vais en profiter pour continuer à m’imprégner de la culture française », dit Warbasse, 28 ans, ancien de BMC et Iam Cycling. « Je connais déjà certains coureurs avec qui j’ai de bonnes relations dans le peloton. Je suis un coureur complet, à la fois grimpeur et rouleur. J’espère pouvoir contribuer à des victoires. Je vais tout mettre en oeuvre pour trouver ma place, être un bon équipier, profiter de la chance de pouvoir rouler pour Romain Bardet ou Oliver Naesen,... et saisir les opportunités de victoires qui pourraient se présenter. »





Nouveau record du monde de l'Heure féminin : Vittoria Bussi la première à plus de 48 km

Au terme de sa troisième tentative en un an, l'Italienne Vittoria Bussi a établi jeudi un nouveau record de l’Heure féminin. Ancienne athlète et triathlète, Bussi a couvert 48,007 km sur le vélodrome d’Aguascalientes au Mexique, situé à 1.800 mètres d'altitude. L'Italienne a amélioré de 27 mètres le record précédent, détenu par Evelyn Stevens depuis le 27 février 2016 à Colorado Springs (Etats-Unis). Elle est ainsi la première femme à franchir la barre des 48 kilomètres en soixante minutes.