Même si Tom Boonen se glisse à nouveau de plus en plus dans les sprints, la Belgique n’a plus un sprinter de classe mondiale depuis plusieurs années, capable de rivaliser avec les meilleurs de la dernière ligne droite, comme les Kittel, Cavendish ou Greipel. Mais notre pays compte malgré tout de nombreux coureurs très rapides, qui décrochent régulièrement des succès. Comme les Van Genechten, Vallée, Boeckmans, Jans, Dupont, Planckaert, Dehaes et bien d’autres.

Dont Jens Debusschere. Qui a faim de victoires. "Je n’ai gagné qu’une seule fois en 2016 : je veux plus de victoires en 2017", raconte le coureur de Lotto-Soudal, qui s’était imposé quatre fois en 2013, trois fois en 2014 et quatre fois à nouveau en 2015. "Je ne veux pas seulement de la qualité, comme j’en ai eu l’an passé avec ma victoire à À Travers la Flandre, mais aussi de la quantité. J’ai donc beaucoup d’ambition pour la saison."

Qu’il a entamée ce dimanche à la Marseillaise, avant d’enchaîner ce mercredi à l’Étoile de Bessèges, soit un programme de début de saison nouveau pour lui.

(...)