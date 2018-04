Le décès d’Andy Rihs aura-t-il une influence sur l’avenir de l’équipe BMC ?

On le sait, les contrats des sponsors, des coureurs et du personnel de la formation américaine arrivent à échéance à la fin de cette année. Mais la maladie du patron suisse était connue depuis un certain temps déjà et Jim Ochowicz, l’ami de longue date de Rihs, et manager de l’équipe, a déjà entrepris depuis un certain temps des démarches pour assurer le futur du groupe sportif américano-suisse.

Ochowicz a demandé à ses coureurs, notamment les principaux, Richie Porte, Greg Van Avermaet, Rohan Dennis, Tejay Van Garderen ou Dylan Teuns, de patienter avant de s’engager éventuellement ailleurs. La date du 1er mai avait été fixée comme délai. La mort d’Andy Rihs va peut-être reporter de quelques jours cette échéance mais ces derniers temps, Ochowicz assurait être en pourparlers, avancés et prometteurs, avec plusieurs candidats repreneurs.

Tous les co-sponsors actuel, notamment les montres Tag Heuer, seraient d’accord de prolonger leur partenariat, ce qui assure une bonne partie du budget de l’équipe, lequel s’élève à une bonne vingtaine de millions d’euros, dont il manquerait un peu moins de la moitié. Les vélos BMC pourraient même rester dans cette future équipe comme co-sponsor. Cinq coureurs belges évoluent cette année dans l’équipe BMC, Greg Van Avermaet, bien sûr, mais aussi Dylan Teuns, Jürgen Roelandts, Loïc Vliegen et Nathan Van Hooydonck.