Sébastien Delfosse est un des leaders de la formation wallonne WB-Veranclassic-Aqua Protect. "Mais ici, en World Tour, sur une des courses les plus dures du monde, il faut être réaliste", raconte celui qui a remporté cette année la Drôme Classic. "Mais on fera tout pour se montrer. Et prendre l’échappée."

Degand: "Être acteur"

Thomas Degand, le Wallon de la formation Wanty-Groupe Gobert, va disputer sa quatrième Doyenne. "C’est toujours un honneur d’être au départ d’un tel monument, d’une des épreuves les plus dures de la saison", raconte le Hennuyer. "C’est le plus haut niveau mondial, mais j’espère y jouer un rôle. Les dernières courses sont parties de loin. Et si un coup part à la Ferme Libert, j’espère y être présent."









Troisième de la Flèche Wallonne, Dylan Teuns pourra disposer d’un rôle libre, ce dimanche. "Samuel Sanchez est le leader incontesté de notre équipe parce que Liège est une course qui lui convient et qu’il est en bonne forme", raconte le jeune Belge. "Naturellement, Greg Van Avermaet est également un chef de file :. Moi, j’aurai un rôle libre et j’en suis satisfait." J. Gil.

La première édition de Liège-Bastogne-Liège pour femmes a lieu ce dimanche. Départ à 10h05 de Bastogne pour 135 kilomètres. Arrivée à Ans vers 13h48. J. Gil.