Rohan Dennis élu coureur australien de l'année

Le champion du monde du chrono a, logiquement, été élu coureur australien de l'année 2018 la nuit dernière. Il succède au palmarès à Michael Matthews. Hormis son titre mondial, il a remporté un chrono au Tour d'Italie et deux sur le Tour d'Espagne. Il semble être devenu le meilleur rouleur du monde. "C'est un grand honneur de gagner ce prix cette année, ça a été une grande saison mais ça la rend encore meilleure", a-t-il déclaré.

Jakobsen ambitieux

Le jeune sprinteur de chez Quick-Step, Jakobsen, va avoir plus de responsabilités en 2019. Avec le départ de Gaviria, il sera le deuxième sprinteur de la maison bleue et blanche derrière le prolifique Elia Viviani. Le Néerlandais se veut très ambitieux pour les prochains mois, après une première année chez les pros pleinement réussie. "Faire partie de l'équipe Quick Step est vraiment fantastique", a-t-il déclaré dans le média in de Leiderstrui. J'ai beaucoup appris, surtout au côté de Niki Terpstra, avec qui j'ai souvent discuté. Mais j'ai aussi beaucoup appris de mes coéquipiers expérimentés comme Philippe Gilbert, Bob Jungels et Julian Alaphilippe. Course après course, je comprenais mieux le fonctionnement du cyclisme professionnel." Il a remporté 7 victoires en 2018 dont le Grand Prix de l'Escaut et une étape du BinckBank Tour.

Cofidis dévoile son équipe

La formation du Nord de la France a annoncé son effectif pour l'année 2019. Sans surprise, Cédric Vasseur basera ses cartes sur les sprinteurs Christophe Laporte et Nacer Bouhanni. Cofidis a perdu Daniel Navarro pour jouer les victoires d'étapes dans les journées montagneuses mais a récupéré Darwin Atapuma. Les Belges, Van Lerberghe, Vanbilsen, Waeytens et Claeys font partie du noyau de 28 coureurs.

L'effectif complet:

Darwin Atapuma, Natnael Berhane, Nacer Bouhanni, Rayane Bouhanni, Loic Chetout, Dimitri Claeys, Nicolas Edet, Filippo Fortin, Jesper Hansen, Jesus Herrada, José Herrada, Hugo Hofstetter, Victor Lafay, Christophe Laporte, Mathias Le Turnier, Cyril Lemoine, Luis Angel Maté, Marco Mathis, Emmanuel Morin, Anthony Perez, Pierre-Luc Périchon, Stéphane Rosetto, Julien Simon, Geoffrey Soupe, Damien Touzé, Bert Van Lerberghe, Kenneth Vanbilsen, Zico Waeytens.

Valverde présent à A Travers la Flandre

Le champion du monde va venir se tester sur les pavés flandriens. Les organisateurs ont confirmé la présence de Valverde au départ d'A Travers la Flandre 2019, comme en 2018. A noter que l'Espagnol a fait du Tour des Flandres un des objectifs pour la prochaine campagne de classiques (même s'il n'a pas encore annoncé officiellement sa présence là-bas). A Travers la Flandre se déroulera le 3 avril, soit quatre jours avant le Ronde.