L'ancien coureur de Lotto Soudal, âgé de 28 ans, fait des progrès important dans sa revalidation. Victime d'un accident avec des motos sur le Tour de Belgique 2016, Stig Broeckx avait passé de longues semaines dans le coma avant de se réveiller en décembre de la même année.

Cette année-là, Broeckx avait joué de malchance puisque, quelques semaines plus tôt, il avait déjà été percuté par une moto sur la course Kuurne-Bruxelles-Kuurne. Il a alors souffert d'une fracture costale et de la clavicule. A peine revenu dans le peloton, il était donc à nouveau impliqué dans un accident, beaucoup plus grave cette fois.



Le rétablissement est long, mais le coureur, qui "garde toujours le cyclisme dans son coeur" comme le relaie Sporza, progresse plus vite que ce que les médécins prévoyaient. Sur Instagram, il a fait part de sa joie de pouvoir rouler à nouveau en VTT, avec l'équipement de son équipe de coeur sur les épaules.