À la veille du prochain Tour des Flandres, il y aura exactement un an que la société anonyme qui gérait depuis 2002 l’équipe Lotto-Soudal s’est transformée en société coopérative à responsabilité limitée, baptisée Captains of Cycling, qui s’occupe de la gestion de l’équipe professionnelle de Tim Wellens, André Greipel, Tiesj Benoot ou Maxime Monfort, mais aussi des formations féminine et espoir.

(...)