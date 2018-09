Les barrières vibrent tellement les enfants ne tiennent plus en place ! Habillés de la tenue du club organisateur du CC Libramont-Chevigny, les jeunes de l’école de cyclisme ont des étoiles dans les yeux et le bic du parfait chasseur d’autographe à la main, lors de la présentation des équipes, au départ du Wex de Marche-en-Famenne.

"Ce genre d’épreuve nous permet de recruter des jeunes sportifs dans nos équipes, sourit leur coach M. Delcommune. Il s’agit d’une fantastique promotion pour notre sport, c’est très positif."

Au plus haut de la côte de Charneux, principale difficulté du circuit local tracé autour de la capitale de la Famenne où se sont même invités quelques motorhomes, les habitants rythment chacun des passages du peloton du son de leurs applaudissements. À leur tête, Arthur tient un club de passionnés, le Au Tchaurnet. Lunettes de soleil sur la tête et autour d’une bonne bière spéciale, il apprécie le spectacle. "Nous n’avons pas assez de courses comme celle-là dans les Ardennes ! C’est une super image que l’on peut renvoyer de notre région. En tant que passionnés, on prend beaucoup de plaisir à encourager ces pauvres sportifs" dit-il en riant.

Sur l’avenue de la Toison d’or, le soleil est au zénith pour l’arrivée des coureurs. Jean François, qui a obtenu sa place grâce à un concours DH, a le sourire amusé posé sur les lèvres. "La fin de la course dévalait dans ma rue, c’est spécial d’y voir passer le peloton. J’aime vraiment tout dans cette course. On peut y boire une petite bière tout en appréciant le spectacle et l’atmosphère. Je serai là l’année prochaine à coup sûr !"

Xavier Scauflaire, lui, est encore sur son vélo, fatigué de sa course et toujours en combinaison, lorsque Guillaume Boivin descend du podium protocolaire son trophée à la main. Il participait à la course espoir et pour lui, "se trouver dans les coulisses avec des athlètes aussi prestigieux est un honneur. En plus, le podium laisse rêveur et les coureurs sont super accessibles. C’est vraiment une chouette organisation. Dans quelques années, j’espère être à leur place…"