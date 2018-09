Le Canadien de la formation Israel Cycling Academy est sorti en costaud à deux kilomètres de l'arrivée avec Quentin Pacher et Rein Taaramae avant de les régler au sprint.

Le Canadien Guillaume Boivin (Israel Cycling Academy) a remporté la Famenne Ardenne Classic (1.1), disputée jeudi sur 194,5 km autour de Marche-en-Famenne. Boivin a devancé au sprint le Français Quentin Pacher (Vital Concept).

Jens Keukeleire (Lotto-Soudal), Anthony Turgis (Cofidis) et Rein Taaramäe (Direct Energie) sont sortis du peloton à un peu moins de 10 kilomètres de l'arrivée.

Déjà à la base de cette échappée, Taaramäe a placé une nouvelle accélération à 6 km de la ligne. L'Estonien a été repris et dépassé par Pacher et Boivin juste avant la flamme rouge. Ces deux hommes ont conservé un petit avantage sur le peloton et se sont joués la victoire au sprint. Boivin s'est imposé devant Pacher. Taaramäe a échoué à la quatrième place, devancé par le Néerlandais Danny van Poppel (LottoNL-Jumbo) qui a réglé le sprint du peloton.

C'est la troisième victoire de la carrière de Boivin, 29 ans. Il succède au palmarès au Néerlandais Moreno Hofland.