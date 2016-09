Dupont: "Mon rêve ? Aller au Mondial !"

Cyclisme

Timothy Dupont n’a jamais eu froid aux yeux. Jeune coureur, qui évoluait à l’époque dans la structure de formation Jong Vlaanderen, il n’avait pas hésité à frotter avec un certain Oscar Freire sur un Tour de Belgique, en 2010. Six ans plus tard, désormais âgé de 28 ans, ce coureur de Bredene a pris une autre dimension. Avec seize succès en 2016 au compteur, il est le roi des victoires cette année. Entretien avec la révélation de la saison, qui rêve de gagner le Nieuwsblad.

Quelle saison ! Vous vous attendiez à autant gagner ?

"Non, je dois bien dire que je suis un peu surpris par cette si bonne année. J’avais l’espoir de bien marcher, car mon hiver a été bon, et ma fin de saison dernière aussi. Mais de là à gagner autant, non, je ne m’y attendais pas."

Comment expliquez-vous cette éclosion ?

"Par un ensemble de facteurs. Je me suis très bien senti dans cette équipe Vérandas Willems, dans laquelle je suis arrivé cette année. L’ambiance y est vraiment excellente. Ce n’est qu’une formation continentale, mais elle travaille de manière très professionnelle. Peu d’équipes de ce niveau peuvent en dire autant. Il y a une vraie émulation au sein de cette équipe. Je m’y suis senti en confiance, dans un groupe qui travaille pour tout le monde. Psychologiquement, c’est très important. Et, personnellement, je me sens plus fort physiquement de 10 % par rapport à l’an passé."

Quelle est selon vous votre plus belle victoire ?

"C’est dur à dire. Celle de Koolskamp était très belle. Mais je n’oublie pas Nokere, ni mon étape des Trois Jours de Flandre Occidentale. Et les autres…"

Quel type de sprinter êtes-vous ?

"Je ne suis pas un sprinter de pure force, mais je sais bien me placer et je suis plutôt explosif."

On imagine qu’avec une telle saison, vous avez reçu des offres pour l’an prochain…

"Oui, j’ai pour le moment le choix entre cinq équipes. Dont une World Tour , LottoNL-Jumbo. Je choisirai une équipe dans laquelle il y a une bonne ambiance, et dans laquelle je pourrai continuer à être leader sur les épreuves de classe 1 et les Hors Catégorie ."

On annonce un Championnat du Monde pour sprinters : pensez-vous que vous pouvez être sélectionné ?

"Je pense que je peux avoir ma place pour le Qatar. Ce serait un rêve. La distance et la chaleur ne me font pas peur. Mais cela dépend de Kevin De Weert, avec qui je n’ai pas encore eu de contact."