Avec un superbe succès acquis au classement général du Tour de Pologne (en plus d’une étape), Dylan Teuns a continué son excellente moisson de l’été. De 0 victoire chez les pros, son compteur est désormais bloqué à 5 succès et rien n’indique que Teuns va s’arrêter en si bon chemin. Le grand talent qui gagnait tout chez les jeunes a peut-être enfin connu le déclic qui lui permettra à l’avenir de faire face aux meilleurs coureurs du peloton. Analyse de sa bonne forme.

Une mise en confiance en Wallonie

Cette année, le Tour de Wallonie ne proposait pas un plateau extrêmement relevé. Dylan a profité de cette relative faiblesse pour s’imposer à deux reprises dans les étapes plus au classement général final. Une superbe mise en confiance juste avant le Tour de Pologne. D’ailleurs, à l’issue du Tour de Wallonie, le Flamand indiquait, pas du tout rassasié, qu’il était maintenant temps de s’imposer en World Tour, chose qu’il a réalisée en Pologne. Sans ce surplus de confiance engrangé en Wallonie, Teuns aurait sans doute tremblé devant les Majka, Sagan ou Poels au moment de conclure.

Une progression pas à pas

À 25 ans, il était temps pour Teuns de se montrer à son meilleur niveau chez les professionnels. Cette saison, le coureur de la BMC avait déjà montré qu’il avait franchi un nouveau pas dans sa progression en terminant notamment à la troisième place de la Flèche Wallonne derrière Valverde et Martin. "J’ai toujours cru en moi mais ce podium à la Flèche a été un petit déclic pour moi", racontait-il à l’issue de son triomphe en Pologne. "Depuis ce moment-là, j’ai reçu la confiance de l’équipe pour être leader. Durant deux saisons, j’ai pu grandir dans l’ombre de Gilbert. Puis il est parti et je pensais qu’il était encore un peu trop tôt pour prendre toute la pression sur mes épaules. Mais tout s’est très bien déroulé durant les classiques wallonnes et maintenant je viens de réaliser un super dernier mois."

Classiques ardennaises ou courses par étapes ?

Étiqueté puncheur depuis son accession chez les professionnels, Dylan Teuns serait-il plus qu’un coureur de classiques ? Sa gestion dans ce difficile Tour de Pologne, où il a été mis à mal face à une concurrence féroce, prouve qu’il a en tout cas le potentiel pour bien se débrouiller à l’avenir dans les courses par étapes d’une semaine. "Les classiques ardennaises restent ma priorité", expliquait-il. "Cela a toujours été ma spécialité et je me suis entraîné pour cela les dernières années. Les cols en Pologne étaient bons pour mes qualités. Les grands cols, c’est encore autre chose. Pour le moment, je n’ai absolument aucune ambition sur les grands Tours."