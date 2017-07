Du haut de ses 25 ans, Dylan Teuns n’a pas tremblé dans l’ultime étape du Tour de Wallonie, entre Chièvres et Thuin. Le maillot jaune a profité du Mur de l’arrivée pour s’imposer en patron : victoire d’étape et succès au classement final.

Dylan, quel numéro, à nouveau, avec cette nouvelle victoire d’étape ! Comment avez-vous géré cette dernière journée en jaune ?

"J’ai pu compter sur le soutien d’une solide équipe BMC. Notre but était de ne pas laisser plus de trois à quatre minutes à l’échappée matinale, et de ne pas revenir trop vite dessus. Je m’attendais ensuite à être attaqué dans le final. Tosh Van Der Sande l’a fait. Je ne l’ai pas laissé faire. Mais je me sentais fort, et j’ai poursuivi mon effort. Cela a vraiment été une semaine formidable, pour moi."

Vous n’aviez jamais gagné chez les pros, et là, vous comptez désormais trois succès. Cette première victoire au Mur Saint-Roch, lundi, a été un déclic ?

"Oui, sans doute. Cela a surtout été la confirmation que je peux y arriver. Cette seconde victoire le montre aussi. Tout comme ce maillot jaune, dont je suis fier. Je n’avais encore jamais remporté une épreuve par étapes, même chez les jeunes. Cela a vraiment été une semaine formidable pour moi sur ce Tour de Wallonie."

Vous visiez ce Tour de Wallonie et vous l’avez remporté. Quels sont vos autres objectifs pour la suite de la saison ?

"Maintenant, je vise un cran plus haut. J’aimerais m’imposer en World Tour. J’espère que je pourrai profiter de ma bonne forme sur le prochain Tour de Pologne, qui débute ce week-end. Tim Wellens l’a remporté l’an passé grâce à une course offensive. Mais je ne me compare pas encore à Tim, qui a plus d’expérience et de saisons dans les jambes que moi. Et puis, je serai dans une solide équipe BMC avec Garderen et Dennis. Je compte d’ailleurs continuer à travailler pour les leaders, c’est comme ça qu’on apprend. C’est la force de notre équipe d’avoir de grands leaders, mais aussi de pouvoir recevoir sa chance comme je l’ai eue sur ce Tour de Wallonie."

Vous aviez grandi au sein de l’équipe BMC Development Team, qui va arrêter. Cela vous inspire quoi ?

"Que je dois beaucoup à cette structure ! Qui m’a vraiment formé chez les espoirs. Notamment avec Rik Verbrugghe à l’époque, qui m’avait pris. Je n’aurai pas pu rêver d’un meilleur début de carrière. Mais je comprends la décision de Jim Ochowicz d’arrêter" (un choix venu du fait que des bons éléments partent ailleurs que chez BMC, comme le Russe Sivakov, annoncé chez Sky, NdlR).





"Les classiques restent ma priorité"

Dylan Teuns rêve toujours autant des classiques ardennaises.

Le jeune Belge de 25 ans veut continuer à miser sur son explosivité dans les côtes.

Cette première victoire dans un Tour pourrait-elle vous donner des idées pour la suite sur les épreuves par étapes ?

"Je ne sais pas. J’ai gagné cette épreuve par étapes car elle correspondait parfaitement à mes qualités, avec des arrivées au sommet de murs. Et vos murs, en Wallonie, me réussissent, puisque je m’étais aussi classé troisième au sommet de celui de Huy. Mais j’aime aussi les murs flamands. Au dernier Grand Prix Pino Cerami, j’avais lâché tout le monde dans celui de Grammont. Mais je ne laisserai jamais tomber les classiques ardennaises, par exemple, pour une course par étapes comme le Tour d’Italie. Je suis trop attiré par les Ardennaises."

La Flèche ou Liège ?

"Les deux, mais surtout la Doyenne, pour son histoire, sa beauté. Mais je compte continuer à m’y améliorer chaque année, avec l’espoir d’en remporter une un jour. Je les adore. Et je vais d’ailleurs souvent rouler dans les Ardennes."

Où, précisément ?

"Je démarre souvent de Remouchamps. Avant de partir vers Bosse-Bodeux, la Baraque Fraiture, Vielsam, puis les côtes de Wanne, de la Haute Levée, le Rosier, le Maquisard et La Redoute…."

La suite de votre programme ?

"Le Tour de Pologne, peut-être celui de Norvège. Ensuite, j’espère les classiques auprès de Greg Van Avermaet, comme Plouay, celles du Canada. Et avoir ma chance sur des épreuves comme le Grand Prix de Wallonie."