Vainqueur du Tour de Wallonie la semaine dernière (et de deux étapes), Dylan Teuns (BMC) a poursuivi sur sa lancée en remportant lundi la 3e étape du Tour de Pologne, sa première en WorldTour, laissant derrière lui des coureurs comme Peter Sagan ou Rafal Majka.

"C'est ma quatrième victoire en à peine une semaine", jubilait Dylan Teuns. "Incroyable ! Je n'ai presque pas de mots pour cela. C'est aussi ma première victoire en WorldTour et c'est très particulier, surtout face à de tels noms. Mes équipiers ont pris leur responsabilité et ils ont fait un travail incroyable pour me placer dans de très bonnes conditions. Je leur dois un énorme merci. Comme au Tour de Wallonie, ils ont cru en moi. C'était une étape qui me convenait bien et cela donne beaucoup de confiance à tout le monde. Je sais bien que je suis en forme, mais le jour de la course il faut voir si les jambes suivent. Je me sentais bien aujourd'hui. C'est motivant pour le reste de la semaine. Le but était de gagner une étape, mais j'ai aussi la chance de pouvoir viser le général. Je suis deuxième pour le moment. Cela donne aussi beaucoup de confiance parce qu'il y a beaucoup de très bons coureurs et j'espère un très beau résultat final. Nous verrons lequel."

Le Slovaque Peter Sagan a repris les commandes au classement général et possède 6 secondes d'avance sur Dylan Teuns et 12 secondes sur le Polonais Rafal Majka, 3e.

Le Tour de Pologne s'achève vendredi.