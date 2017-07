"Et maintenant, je veux gagner en World Tour." C’est ce que Dylan Teuns nous avait dit mercredi après sa victoire finale au Tour de Wallonie. Voilà qui est déjà fait ! Le puncheur-grimpeur s’est imposé ce lundi lors de la troisième étape du Tour de Pologne, au sommet d’une cote sévère. Un véritable mur, ce qu’il adore, lui qui s’est imposé lundi dernier au sommet du Mur Saint-Roch, mercredi au sommet du Mur de Thuin et qui avait épaté au printemps, en terminant troisième de la Flèche wallonne, au Mur de Huy.

Avec cette nouvelle démonstration de force, le Belge de 25 ans a pris une nouvelle dimension. Dans cette arrivée présentant des passages à 17 %, il a parfaitement dosé son effort. Il n’a pas réagi à l’offensive de Valério Conti, préférant attendre au sein du groupe de tête. Avant de prendre, en revanche, le sillage d’Adam Yates, parti en contre. Et de parvenir à devancer et distancer le Britannique. Les cent derniers mètres étaient plus plats, mais il a su résister au retour de l’impressionnant Peter Sagan pour s’imposer, décrochant sa quatrième victoire en huit jours, lui qui ne s’était encore jamais imposé avant cet été !

"Quel sentiment incroyable !", jubile Dylan Teuns. "C’était vraiment une arrivée parfaite pour moi. Au Tour de Wallonie, j’avais dit à l’équipe que je visais la victoire. Ici, en World Tour, j’étais un peu plus prudent, vu le niveau du peloton ! Mais j’ai encore pu compter sur d’excellentes jambes. Ma forme est parfaite pour le moment. Et mon équipe BMC toujours aussi forte. Cette victoire me donne encore plus confiance pour la suite !"

Il est remonté à la deuxième place du classement général. "J’étais venu sur ce Tour de Pologne avec cette victoire d’étape comme ambition", ajoute-t-il. "Maintenant, je vais essayer d’assurer un bon classement final." Cette étape a été marquée par la lourde chute de son coéquipier Ben Hermans, contraint à l’abandon, et par l’échappée matinale de Maxime Monfort.

Le Wallon était parti dans un groupe de sept hommes sur cette étape accidentée, en compagnie de Cavagna, Reichenbach, Paterski, Gonçalves, Lindeman et Stachowiak. Mais ils ont été repris à trente bornes du but, suite au travail des Sky et des Bora-Hansgrohe de Peter Sagan, qui a pris le maillot jaune, et qui aura une nouvelle occasion de gagner une étape, ce mardi, sur une longue étape de 238 bornes.