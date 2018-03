L'Italien s'est imposé au sprint dans la course qui reliait Bruges à la station balnéaire de La Panne. Exploit pour le jeune Belge Philipsen qui a fini 3e.

Cette première édition organisée sur une seule journée (au lieu de trois depuis les années 1970) s'est jouée au sprint et c'est Viviani qui s'est imposé. L'Italien, malgré un sprint un peu confus où il a perdu la roue de ses coéquipiers, a donc conquis son 6e succès de la saison.

Le vent a causé quelques bordures durant la course mais un peloton d'une petite centaine d'hommes s'est tout de même présenté pour se jouer la gagne dans les rues de La Panne. Viviani en personne n'a d'ailleurs pas hésité à donner quelques coups de pédale en tête du peloton pour tenter de piéger quelques concurrents.

Avant cela, une échappée composé de six coureurs (dont le Belge David Boucher) ont animé la journée. Le dernier résistant, Van Goethem, a été repris à 4,6 kilomètres de l'arrivée.

Le premier Belge au classement se nomme Jasper Philipsen, qui a terminé à la troisième place. Le jeune coureur âgé d'à peine 20 ans a réussi une superbe course ce mercredi pour monter sur le podium d'une épreuve aussi prestigieuse.

La Quick-Step Floors lance du même coup avec ce succès parfaitement sa campagne de classiques en Belgique.

Prochain rendez-vous: le Grand Prix de l'E3 ce vendredi.

Viviani: "Beau de gagner en Belgique"

"Je suis très heureux d'avoir gagné ici. C'est ma première victoire en Europe cette saison, j'avais déjà gagné au Moyen-Orient. Je voulais terminer ma première période de la saison de manière très positive et ça a été le cas, avant de tout doucement penser au Giro. De plus, c'est un beau de gagner en Belgique avec une équipe belge. Puis, notre formation commence de manière formidable la période des classiques en Belgique."

Jasper Philipsen heureux de sa troisième place

Derrière les intouchables Elia Viviani (Quick-Step Floors) et Pascal Ackermann (Bora-hansgrohe), le jeune belge de 20 ans Jasper Philipsen a surpris pas mal de monde en terminant sur la 3e place du podium des Trois Jours de La Panne (1.HC) mercredi. Membre de l'équipe cycliste américaine Hagens Berman Axeon Team, celle d'Axel Merckx, Philipsen s'est montré particulièrement ravi de sa performance à La Panne.

"Je suis très satisfait de cette troisième place", a déclaré d'entrée Jasper Philipsen. "Surtout après avoir été décroché à la suite d'une bordure. A ce moment là, j'ai vraiment cru que ma course était terminée. Mais je ne suis pas le seul à m'être fait piéger. Et c'est la raison pour laquelle plusieurs équipes se sont mises à la planche pour combler le trou avec le groupe de tête. Et c'est là que j'ai cru en mes chances. Je sais que je dois encore beaucoup apprendre. Après ces Trois Jours de La Panne, on disputera essentiellement des courses espoirs mais cette troisième place m'offre un sentiment particulier", a conclu le coureur belge de 20 ans.

Deuxième de la course, l'Allemand Pascal Ackermann a lui aussi des raisons de se montrer satisfait. "Elia Viviani était le plus rapide aujourd'hui", a-t-il confié. "Il est parvenu à prendre le dessus dans les derniers mètres. Ce n'est pas la première fois que je passe de peu à côté de la victoire finale. Ça m'est arrivée lors de la Handzame Classic vendredi ou encore lors du Tour d'Abu Dhabi. La chance tournera un jour en ma faveur", a-t-il encore ajouté confiant. "Gand-Wevelgem ne fait pas partie de mon programme, contrairement au Grand Prix de l'Escaut. C'est là que je veux prendre ma chance. Même si c'est face à des coureurs comme Marcel Kittel", a conclu l'ambitieux Allemand.





