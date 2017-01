Loin du froid hivernal qui s’est abattu sur la Belgique, les WB-Veranclassic-Aqua Protect pédalent sous le généreux soleil de Calpé, en Espagne. Où la formation de Christophe Brandt prépare la saison 2017, sa première au rang de la division 2 (continentale pro), et croise de nombreuses autres équipes. Le parking de l’hôtel Diamante Beach a même des allures de course cycliste, avec les nombreux bus de formations comme Katusha, Direct Énergie, Dimension Data, CCC, AN Post Sean Kelly et d’autres qui y ont pris place.

L’équipe monte donc d’un cran. Avec de nombreux nouveaux coureurs. Qui ne sont désormais plus que Wallons, mais aussi avec Thierry Marichal, qui arrive dans le staff comme directeur sportif. Rencontre avec l’ancien pro hennuyer qui a longtemps travaillé pour de grands leaders, et qui dispose d’un grand crédit comme DS, rôle qu’il a occupé chez Wanty-Groupe Gobert et chez IAM.

...