Eneco Tour: il va y avoir du spectacle

Cyclisme

Le 12e Eneco Tour se disputera cette semaine avec en filigrane les prochains championnats du Monde, disputés à Doha, au Qatar, du 9 au 16 octobre. Les Jeux olympiques ayant repoussé à septembre le déroulement de l’épreuve belgo-néerlandaise, dont Tim Wellens a gagné les deux dernières éditions, ses organisateurs ont décidé de la construire en fonction des prochaines courses arc-en-ciel.

Ils ont bien fait, jamais l’Eneco Tour n’a eu un plateau comme celui de cette année.

C’est ainsi qu’un court individuel est à l’affiche, mardi à Breda sur 9,6 km, où Tony Martin, Rohan Dennis, Tom Dumoulin et Vasil Kiryienka vont préfacer leur futur affrontement du Mondial. L’effort est court et n’influencera pas de manière définitive le classement.

Il y a aussi un contre-la-montre par équipes, vendredi à Sittard-Geleen. Sur 20,9 km, les spécialistes du genre, les BMC de Greg Van Avermaet par exemple, peuvent au contraire frapper un bon coup. Cette édition offre plusieurs possibilités, ce lundi, mercredi et peut-être jeudi, aux sprinters, attendus à la fête au Mondial. Ou aux puncheurs, également à Leeuw-Saint-Pierre, s’ils profitent du Bruineput et de la côte d’Alsemberg à escalader deux fois, samedi sur les routes du Limbourg néerlandais et du Pays de Herve (Halembaye) et dimanche, pour l’arrivée au Mur de Grammont après une étape "flandrienne".

Sans oublier les bonifications à conquérir en cours de route dans le Kilomètres en or (3x3, 2 et 1 sec sur 1.000 mètres) ou à l’arrivée des cinq étapes en ligne (10, 6 et 4 secondes) qui peuvent influencer le résultat final.

C’est pour cela que le peloton qui s’élance ce lundi de Bolsward, dans le nord des Pays-Bas, est idéalement réparti entre les sprinters et les hommes des classiques printanières, Peter Sagan, Greg Van Avermaet, Tom Boonen, Alexander Kristoff, André Greipel, Marcel Kittel, Zdenek Stybar, Niki Terpstra, Tim Wellens, Edvald Boasson Hagen, Tiesj Benoot, Tom Dumoulin, Nacer Bouhanni, Caleb Ewan, Dylan Groenewegen, Giacomo Nizzolo, Arnaud Démare, Jurgen Debusschere, Jurgen Roelandts, John Degenkolb, Michal Kwiatkowski, Michael Matthews, Sacha Modolo, Lars Boom, Dries Devenyns, Jonas Van Genechten ou Oliver Naessen…