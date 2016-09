Eneco Tour: la 3e étape pour le champion d'Europe Peter Sagan

Cyclisme

Le Slovaque a gagné in extremis, au sprint.

Vainqueur de la troisième étape de l'Eneco Tour, mercredi, le champion du monde Peter Sagan (Tinkoff) est revenu, grâce aux bonifications, à trois secondes du leader du général, l'Australien Rohan Dennis (BMC).

"Pour moi, ce fut amusant, mais je ne pense pas que les autres prendront beaucoup de plaisir avec ma victoire", a lancé dans un éclat de rire Sagan. "J'étais placé assez loin lorsque soudainement ils ont commencé à aller à gauche et à droite. Du coup, il y a eu un espace libre où je pouvais passer. C'était comme Moïse et la Mer Rouge. Je dois remercier mes équipiers pour leur excellent travail. Ils ont réussi, avec les autres équipes, à remonter les cinq échappés juste au bon moment. Et après, mon tour est venu."

Le champion du monde et, depuis dimanche, d'Europe, est heureux de son Eneco Tour jusqu'à présent. "Lundi, j'étais déjà bien. Lors du contre-la-montre, j'ai tenu la distance. Et aujourd'hui, j'ai gagné. Demain, ce sera à nouveau une occasion pour les sprinteurs, mais après, il y a le contre-la-montre par équipes. Il sera déterminant pour la suite de cette course par étapes, le classement général sera bouleversé et nous verrons ce qu'il sera encore possible de faire."

Vainqueur du contre-la-montre mardi, Rohan Dennis abordait cette troisième étape avec le maillot de leader. "Ce ne fut pas une journée compliquée, mais nous devions garder notre sang-froid par rapport à ces cinq échappés", a raconté l'Australien. "Un sprint massif nous convenait, même si Sagan a repris quelques secondes de bonification."

L'étape de jeudi pourrait à nouveau se terminer par un sprint. "Donc Sagan sera encore là. Cet homme peut sprinter mais aussi passer les bosses. La chance que je perde mon maillot blanc jeudi soir est donc réelle, mais nous verrons bien", a analysé Dennis, qui attend avec impatience le contre-la-montre par équipes de vendredi. "Nous devrons faire des étincelles. Avec BMC, nous avons sans doute la meilleure équipe du peloton. Nous ne sommes pas champions du monde de la discipline pour rien. Je pourrai à nouveau reprendre des secondes sur mes plus proches concurrents."





L'UCI a contrôlé la fraude mécanique

L'Union cycliste internationale (UCI) a procédé au contrôle de plusieurs vélos, mercredi sur la Grand Place de Blankenberge avant le départ de la 3e étape de l'Eneco Tour cycliste afin de détecter une éventuelle fraude mécanique.

"Mardi, nous avons contrôlé les mesures des vélos de contre-la-montre, aujourd'hui, le contrôle était spécifiquement orienté sur la fraude mécanique. Grâce à une tablette nous avons pu vérifier la présence éventuelle d'un moteur dans le cadre. Personne, une fois encore, n'a été pris. Heureusement", a déclaré Luc Geysen, président du jury des commissaires en charge de l'Eneco Tour.