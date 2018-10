Certains diront que ce n’est que le Tour de Taihu Lake, en Chine. Mais une victoire est une victoire. Cette épreuve chinoise est d’ailleurs bien cotée, puisqu’elle est reprise en classe 1 au calendrier international. Et Boris Vallée est sur le point de la remporter. Il ne lui reste qu’une seule étape à tenir, après le statu quo de ce samedi.

Contrairement à ces derniers jours, le sprinter liégeois n’a pas pu grapiller des secondes pour augmenter son avance. "J’avais de bonnes sensations, meilleures que les jours précédents, et ce dès les premiers kilomètres", explique-t-il. "L’équipe a bien contrôlé, et l’étape fut moins nerveuse avec un groupe de deux hommes seulement qui ouvrait la route. J’ai choisi de ne pas jouer les bonifications, afin de garder de la fraîcheur pour le final. Je me sentais frais pour le sprint. Wesley Kreder m’a parfaitement lancé, mais aux 200 mètres, j’ai hésité à lancer. J’ai attendu trop longtemps et perdu trop de vitesse puis c’était fini. C’est dommage, j’aurais voulu accrocher un podium pour confirmer mon avantage, d’autant que j’appréciais l’arrivée."

Le Colombien Jordan Parra s’est imposé, tandis que Boris Vallée conserve quinze secondes d’avance au classement général sur le Néo-Zélandais Benjamin Dyball et le Canadien Alexander Cataford. "Je vais me battre pour la victoire finale jusqu’au bout", prévient Bobo, qui n’a pas encore gagné cette saison.