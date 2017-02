Alexander Kristoff (Katusha-Alpecin) s'est offert la 2e étape de l'Etoile de Bessèges cycliste (2.1), jeudi. Le Norvègien a devancé au sprint à Rodilhan, à l'arrivée de parcours de 152,7 km parti de Nîmes, les Français Rudy Barbier (AG2R) et Arnaud Démare (FDJ).

Maxime Vantomme (WB Veranclassic Aqua Protect) a fini en 5e position et Pieter Vanspeybrouck (Wanty - Groupe Gobert) 6e. Kristoff, qui a décroché son 57e succès professionnel (le premier en 2017), s'empare du maillot de leader que détenait Démare, vainqueur mercredi, désormais 2e à 4 secondes. Barbier est 3e à 12 secondes. Cinq coureurs ont animé l'étape: Przemyslaw Kasperkiewicz (An Post-ChainReaction), Fabien Grellier (Direct Energie), Quinten Jaurégui (AG2R), Anthony Maldonado (HP BTP-Auber 93) et Preben Van Hecke (Sport Vlaanderen) qui ont pris les devants après 6 kilomètres.

Le peloton limita leur avance à 3:10 quand le vent a provoqué de bordures. Très vite, les échappés ont été repris. L'équipe Katusha-Alpecin pris les commandes et un groupe de 23 s'isola. Sept coureurs de la formation russe dont notre compatriote Jenthe Biermans en faisaient partie. Démare, le leader était présent, ainsi que cinq coureurs de Cofidis dont Kenneth Vanbilsen, et deux autres Belges: Maxime Vantomme et Pieter Vanspeybrouck.

Le groupe a creusé un bel écart et la victoire s'est jouée au sprint. Celui du peloton a été enlevé par l'Allemand Jonas Bokeloh (An Post Chain Reaction) à 1:48.