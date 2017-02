Arnaud Démare (FDJ) s'est imposé dans l'étape inaugurale de la 47e édition de l'Etoile de Bessèges cycliste (cat. 2.1), mercredi. Au terme des 158,4 km parcourus entre Bellegarde et Beaucaire, le Français a devancé au sprint le Norvégien Alexander Kristoff et Roy Jans. Bert Van Lerberghe s'est classé 6e et Jasper De Buyst 7e.

Le sprint massif a suivi le regroupement général qui est intervenu à 2 km de l'arrivée mettant fin à la tentative d'une groupe de quatre dont faisait partie Frederik Backaert.

Jeudi, la 2e étape reliera sur un parcours de 152,7 km Nîmes à Rodilhan. L'Etoile de Bessèges s'achève dimanche.