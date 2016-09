Euro de cyclisme : Philippe Gilbert déçu par sa 8e place

Cyclisme

Le champion de Belgique n'a pas pu rivaliser avec Peter Sagan lors du premier championnat d'Europe de cyclisme.

"L'équipe belge a disputé un grand Euro. C'est dommage, qu'elle n'ait pas décroché une médaille. Je suis personnellement déçu par ma 8e place. J'étais venu pour réussir quelque chose de mieux", a expliqué Philippe Gilbert au terme de l'Euro de cyclisme sur route dimanche à Plumelec. "Nous avons fait la course mais nous n'avons pas obtenu un bon résultat. A la fin, je n'étais plus assez bon. C'est dommage aussi pour Gianni Meersman. Quand vous voyez à quel point il était fort, il aurait mieux fait de disputer son sprint au lieu de travailler pour moi. Il aurait mieux valu sprinter à deux", a reconnu Gilbert. "Nous aurions peut-être dû mieux communiquer entre nous. S'il n'avait pas fait cet effort pour moi, je crois qu'il aurait terminé plus près de la tête. C'est vraiment triste pour lui. Je lui présente mes excuses. C'est décevant puisque, pour le reste, l'équipe n'a pas commis beaucoup de fautes."

Alors que Jelle Vanendert et Ben Hermans faisaient partie d'un groupe de tête de 18 hommes, la Belgique a ramené le peloton.

"Nous avons suivi le plan tactique établi. Il n'y avait pas la moindre certitude de prendre une médaille. Dès lors, le sélectioneur a décidé que nous devions nous rapprocher de ce groupe. C'est qui a été fait."

Ensuite, Gilbert s'est immiscé dans un groupe avec Benoot et Hermans. "Je croyais en cette échappée avec Tiesj et Ben. Nous avons bien collaboré pendant deux kilomètres mais après tout le monde a commencé à se surveiller. Le groupe était trop important et nous avons été repris. Je ne dois pas chercher d'excuse: à la fin, je n'étais plus assez fort. Si vous regardez les images du sprint, vous remarquez que Sagan a puni tous ses adversaires. Actuellement, il n'y a que Greg Van Avermaet, qui puisse le battre. La première édition de l'Euro aura eu un beau vainqueur. C'est bien pour les livres."