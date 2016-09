Euro de cyclisme : Philippe Gilbert déçu par sa 8e place (PHOTOS)

Cyclisme

Le champion de Belgique n'a pas pu rivaliser avec Peter Sagan lors du premier championnat d'Europe de cyclisme.

"L'équipe belge a disputé un grand Euro. C'est dommage, qu'elle n'ait pas décroché une médaille. Je suis personnellement déçu par ma 8e place. J'étais venu pour réussir quelque chose de mieux", a expliqué Philippe Gilbert au terme de l'Euro de cyclisme sur route dimanche à Plumelec. "Nous avons fait la course mais nous n'avons pas obtenu un bon résultat. A la fin, je n'étais plus assez bon. C'est dommage aussi pour Gianni Meersman. Quand vous voyez à quel point il était fort, il aurait mieux fait de disputer son sprint au lieu de travailler pour moi. Il aurait mieux valu sprinter à deux", a reconnu Gilbert. "Nous aurions peut-être dû mieux communiquer entre nous. S'il n'avait pas fait cet effort pour moi, je crois qu'il aurait terminé plus près de la tête. C'est vraiment triste pour lui. Je lui présente mes excuses. C'est décevant puisque, pour le reste, l'équipe n'a pas commis beaucoup de fautes."

Alors que Jelle Vanendert et Ben Hermans faisaient partie d'un groupe de tête de 18 hommes, la Belgique a ramené le peloton.

"Nous avons suivi le plan tactique établi. Il n'y avait pas la moindre certitude de prendre une médaille. Dès lors, le sélectioneur a décidé que nous devions nous rapprocher de ce groupe. C'est qui a été fait."

Ensuite, Gilbert s'est immiscé dans un groupe avec Benoot et Hermans. "Je croyais en cette échappée avec Tiesj et Ben. Nous avons bien collaboré pendant deux kilomètres mais après tout le monde a commencé à se surveiller. Le groupe était trop important et nous avons été repris. Je ne dois pas chercher d'excuse: à la fin, je n'étais plus assez fort. Si vous regardez les images du sprint, vous remarquez que Sagan a puni tous ses adversaires. Actuellement, il n'y a que Greg Van Avermaet, qui puisse le battre. La première édition de l'Euro aura eu un beau vainqueur. C'est bien pour les livres."

Le sélectionneur Kevin De Weert n'a rien à reprocher à ses gars

"Nous espérions au moins une place sur le podium", a expliqué Kevin De Weert, le sélectionneur belge, après l'Euro sur route dimanche à Plumelec, en France. "Nous avons terminé en huitième position. Nous ne pouvons naturellement pas nous en contenter. Nous avons réalisé une bonne course mais nous nous retrouvons les mains vides. Je suis conscient que l'on n'arrache pas une médaille à chaque fois. Je ne suis pas déçu, mais j'aurais préféré un meilleur résultat." Les Belges sont restés constamment à l'offensive. "Notre début de course a été parfait avec quatre garçons dans la première attaque. Cela permettait de tout contrôler", a expliqué le sélectionneur.

A 40 km de la ligne, un groupe de 18 coureurs avec Ben Hermans et Jelle Vanendert s'est formé en tête. La Belgique a roulé pour ramener le peloton. "C'est un choix que j'ai fait. Ben devait ouvrir la course et mettre la pression sur Peter Sagan. Il a été parfait. Il n'était cependant pas question qu'un groupe aussi important puisse prendre de la distance sans Jan Bakelants, Tiesj Benoot ou Jens Keukeleire. Avec Ben et Jelle, la situation n'était pas idéale. J'ai pesé le pour et le contre avant de décider. J'ai demandé à Philippe Gilbert comment il se sentait. Il m'a répondu qu'il était bien et j'ai donc décidé qu'il fallait reprendre le groupe. Ce qui a été fait."

Ne valait-il pas mieux laisser ce travail aux Français ou aux Slovaques? "Oui, il faut trancher. Nous avions encore Tiesj, Phil, Jens et Gianni dans le peloton. Ben figurait dans un groupe de 18 concurrents. Je ne dis pas qu'il n'aurait pas pu terminer le travail mais ce n'est pas l'homme que nous aurions envoyé à l'avant dans cette situation. Sans doute, il l'aurait été dans un plus petit groupe, pas à 18. En laissant poursuivre, nous prenions un gros risque. Si Tiesj ou Jan figuraient dans cette attaque, c'était différent. Nous n'aurions sans doute pas roulé et il n'y aurait probablement pas eu de regroupement. Est-ce une erreur? Je n'en sais rien. Après coup, c'est toujours facile de faire des analyses. Après le regroupement, un nouveau petit groupe avec Phil, Tiesj et Ben a pris les devants. C'était idéal mais les Français ont réagi."

Gilbert n'a pas sprinté pour la victoire. "Là, ce sont les jambes qui ont parlé. On n'a pas désigné un sprinter. C'est le déroulement de la course qui a tranché. Phil a semblé être bien, donc Gianni lui a lancé le sprint. Phil n'était pas dans sa roue quand il s'est écarté. C'est aussi la course. La huitième place, ce n'est pas ce que l'on espérait mais je n'ai rien à reprocher à mes gars."

Peter Sagan fier de son nouveau maillot

Après le maillot arc-en-ciel de champion du monde, la saison dernière, Peter Sagan est devenu champion d'Europe, dimanche à Plumelec. "J'en suis très fier car l'Euro était un objectif", a confié le Slovaque de 26 ans après sa 86e victoire en carrière. Sagan a poursuivi sur la lancée de son succès dans le GP du Québec, et cela malgré l'absence d'une forte équipe autour de lui. "Quand j'ai appris que la course ne se déroulerait pas à Nice (en raison de l'attentat), où je n'avais aucune chance, je voulais participer sur ce parcours. C'est un circuit qui me convient. La dernière côte est dure, mais pas trop. Je pouvais lancer mon sprint pas trop tôt et cela a réussi. Je dédie cette victoire à mes équipiers slovaques et à mes compatriotes."

"C'est toujours agréable de courir pour son équipe nationale. Evidemment ce maillot n'a pas le rayonnement de l'arc-en-ciel mais c'est quand même beau, champion d'Europe. Maintenant j'ai quelque chose pour l'an prochain, si je perds le maillot arc-en-ciel."

Sagan n'entend pas partir battu d'avance au Mondial au Qatar. "C'est un objectif. Je veux d'abord disputer un bon Eneco Tour. Je peux y prendre beaucoup de points et peut-être gagner le WorldTour. Si je ne gagne pas le championnat du monde, de toute façon ma saison est réussie", a conclu le vainqueur de 11 courses cette année dont le Tour des Flandres, Gand-Wevelgem et trois étapes du Tour de France (plus le maillot vert).