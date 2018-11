On attendait plutôt Marianne Vos, mais si cette dernière a sauvé sa deuxième place en devançant Denise Betsema au sprint, la nouvelle championne d'Europe de cyclocross Annemarie Worst était de loin la plus forte des trois néerlandaises dimanche à Romalen.

Sanne Cant, championne du monde et tenante du titre, quatrième à 10 secondes devant Ellen Van Loy, cinquième, n'a pas réussi à se hisser sur le podium exclusivement orange. Loes Sels s'est pour sa part classée sixième.

Worst s'est définitivement envolée vers l'or dans le quatrième des cinq tours de la course. Elle faisait auparavant partie d'un groupe de six avec deux autres néerlandaises et trois belges.

Cant avait triomphé à Tabor, l'an dernier en République Tchèque. Elle avait alors devancé la Néerlandaise Lucinda Brand et l'Italienne Alice Maria Arzuffi, pour renouveler ses précédents succès de 2014 et 2015.

Mais elle n'a cette année pas su ajouter une quatrième médaille au bilan belge provisoire de deux médailles d'argent (l'Espoir Eli Iserbyt et le junior Witse Meeussen) et une de bronze (le junior) Thibau Nys.

Le départ de la course des messieurs sera donné à 15h15