Le Danois Mads Pedersen (Trek-Segafredo) a remporté la 78e édition de l'Eurométropole Tour, samedi. Après 206 km de course entre La Louvière et Tournai, Pedersen a réglé au sprint un petit groupe. Il a devancé le Luxembourgeois Jempy Drucker (BMC) et Oliver Naesen (AG2R).

Tiesj Benoot (Lotto Soudal) a tenté sa chance dans les derniers kilomètres, mais il a été repris à 100 mètres de la ligne. Pedersen l'a dépassé pour décrocher, à 22 ans, la 10e victoire de sa carrière. Il succède au palmarès au Britannique Daniel McLay.

Drucker a pris la deuxième place devant Naesen. Jasper Philipsen (Hagens Berman Axeon) s'est classé quatrième. Benoot a terminé cinquième. Jonas Rickaert (Sport Vlaanderen-Baloise) est sixième et Jasper Stuyven (Trek-Segafredo), auteur d'un gros travail pour revenir sur Benoot, est dixième.