Le Belge a été reçu par de nombreux supporters à l'aéroport de Zaventem.





La vie de Remco Evenepoel a changé en l'espace de quelques jours. Il est désormais devenu un coureur très célèbre dans notre pays après ses deux titres de champion du monde (en ligne et chrono) obtenus à Innsbrück.





Ce vendredi vers 19h, le Brabançon est revenu en Belgique et a été ovationné par ses supporters (ils étaient une petite centaine) et sa famille. C'est un jeune homme un peu surpris de ce retour rempli d'ambiance qui s'est avancé dans le terminal de Zaventem près des siens. "Je n' ai beaucoup dormi !" a admis d'entrée le futur coureur de Patrick Lefevere. "J 'ai dû répondre à de nombreuses sollicitations médiatiques mais malgré tout, je me sens encore frais."





S'attendait-il à recevoir un tel accueil à son retour ? " Je m'y étais préparé mais je ne pensais pas qu'il y aurait autant de monde !', souffle-t-il. " C'est quelque chose de très spécial. Je veux juste profiter du moment, je sais que le plus dur reste à venir." Justement, le Belge ne veut pas s'enflammer . "La route est encore longue. Je ne suis pas du tout au top niveau. J'ai encore tellement à réaliser avant d'arriver au top ! J'ai réussi de belles prestations en juniors mais les pros c'est totalement autre chose. Je sais que mes deux titres ici resteront à tout jamais dans mon palmarès. Les gens disent que je suis un phénomène mais je ne me préoccupe pas de ça."