En visite hier sur le Tour de France, le phénomène Remco Evenepoel s’est longuement attardé au pied du bus de la formation Quick Step. Et pour cause. Le tout récent double champion d’Europe juniors (il a remporté l’épreuve en ligne en surclassement avec plus de dix minutes d’avance sur le deuxième) passera en effet pro au sein de la formation de Patrick Lefevere au 1er janvier 2019.

Si celui qui n’a commencé le cyclisme qu’il y a un peu plus… d’un an (!), après avoir été l’un des grands talents du Sporting d’Anderlecht, avait déjà un accord de principe avec le manager flandrien, il était initialement prévu qu’il poursuive son apprentissage dans la catégorie espoirs au sein de la formation Axeon dirigée par Axel Merckx.

C’est la cour assidue du team Sky (et une énorme proposition financière) auprès du coureur de Schepdaal qui aurait changé les plans de Patrick Lefevere, désireux de ne pas se faire griller la politesse auprès d’un talent qu’il suit à la trace depuis plusieurs mois.

Evenepoel effectuera donc un saut de géant en passant directement de la catégorie juniors aux rangs de l’équipe WorldTour la plus prolifique de la saison quelques jours avant ses 19 ans (il les fêtera le 25 janvier prochain). Un âge auquel des coureurs comme Frank Vandenbroucke ou Pozzato ont, eux aussi, donné leurs premiers coups de pédale dans le peloton pro.