Fabio Jakobsen s'est montré le plus rapide lors du sprint final. Il devance l'Allemand Pascal Ackermann et le Britannique Christopher Lawless. Le premier Belge, Jens Debusschere, est 4e.La course avait été marquée par un coup de tonnerre. Après une première partie animée, un groupe d'une trentaine de coureurs a été mis hors course. La raison ? Ces coureurs ont franchi un passage à niveau alors qu'il se fermait pour laisser passer un train. Le jury des commissaires a donc pris ses responsabilités sur cet incident. Ce groupe était composé notamment d'Arnaud Démare, Dylan Groenewegen, Tony Martin et Kris Boeckmans. Les deux premiers cités étaient de grands favoris pour cette édition du Grand Prix de l'Escaut.