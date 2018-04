Le grand favori a été battu par le Français Alaphilippe !

Le Français Julian Alaphilippe (Quick-Step Floors) a remporté la 82e édition de la Flèche Wallonne (WorldTour), longue de 198,5 km entre Seraing et le sommet du Mur de Huy. Il a devancé mercredi l'Espagnol Alejandro Valverde (Movistar), quintuple vainqueur, dont les quatre années précédentes, qui a dû se contenter de la 2e position à 4 secondes. Premier Belge, Jelle Vanendert (Lotto Soudal) s'est classé à la 3e place, à 6 secondes. Son équipier Tim Wellens a fini 7e dans le même temps. Alaphilippe avait déjà terminé 2e au sommet du Mur de Huy, derrière Valverde, en 2015 et 2016.

Le Français de 25 ans décroche son 10e succès professionnel, le premier dans une course d'un jour. Il offre à son équipe belge Quick-Step Floors sa 26e victoire de l'année. La dernière victoire française dans la Flèche Wallonne remontait à 1997 avec Laurent Jalabert.

Julian Alaphilippe: "Je n'ai pas de mot"

"C’est ma troisième participation et j’avais déjà fini deux fois deuxième derrière Alejandro Valverde. J’ai travaillé dur pour combler ce qu’il me manquait. Je n’ai pas de mot pour décrire ma victoire. J’entendais mal à la radio donc je pensais que Vincenzo Nibali était encore devant. Depuis le départ j’ai senti que c’était difficile après une Amstel Gold Race éprouvante. J’aime beaucoup ce parcours, difficile d’entrée et très nerveux dans la finale. Je veux profiter de ma victoire. Mais bien sûr, je suis motivé et prêt pour Liège-Bastogne-Liège dimanche."

Le top 10:

1. Julian Alaphilippe (Fra/QST) les 198.5km en 4h53:37

2. Alejandro Valverde (Esp/MOV) à 0:04

3. Jelle Vanendert (Bel/LTS) 0:06

4. Roman Kreuziger (Tch/MTS) 0:06

5. Michael Matthews (Aus/SUN) 0:06

6. Bauke Mollema (P-B/TFS) 0:06

7. Tim Wellens (Bel/LTS) 0:06

8. Maximilian Schachmann (All/QST) 0:06

9. Romain Bardet (Fra/ALM) 0:06

10. Patrick Konrad (Aut/BOH) 0:12

