Romain Bardet a chuté

Bardet a chuté au Tour du Doubs et s'est fait une belle frayeur à un petit mois du championnat du monde où il est ambitieux. "Romain Bardet souffre de plaies superficielles ainsi que de contusions thoraciques occasionnés par le boiter-relais de l'oreillette située dans le dos. Il est rentré ce dimanche soir à Prémanon où il est actuellement en stage de préparation jusqu"au 11 septembre pour les Championnats du Monde (30 septembre)". La France s'inquiète tout de même de l'état de forme de son coureur à quelques semaines de la course au maillot arc-en-ciel.

Ventoso prolonge avec la structure BMC

Francisco Ventoso prolongera l'aventure avec la structure BMC/CCC la saison prochaine. L'Espagnol a signé un contrat avec la formation de Greg Van Avermaet pour une saison où il officiera en tant que capitaine de route. "Francisco Ventoso en est actuellement à sa 15e saison en tant que cycliste professionnel, il n’ya donc pas beaucoup de coureurs dans le peloton avec son niveau d’expérience. Au cours de ses deux années à l’équipe BMC, Francisco a démontré l’excellence de ses compétences de capitaine et de mentor sur route, ce qui en fait un atout pour l’équipe", a déclaré Jim Ochowicz, manager de l’équipe. Le vétéran compte 27 victoires professionnelles au compteur.

Une nouvelle course aux Emirats Arabes Unis

L'UCI a annoncé l'arrivée dans le calendrier d'une nouvelle course dans la péninsule arabique: l'UAE Tour. Concrètement, il s’agit d’une fusion des deux épreuves de la région (Tour d’Abu Dhabi et Dubai Tour) et elle reliera Abu Dhabi pour rejoindre Dubai en 2019 avant de faire le chemin inverse en 2020. Les détails de l’épreuve seront révélés en début d’année prochaine. L'épreuve devrait avoir lieu dans le courant du mois de février.

Prolongation pour Pantano

Le Colombien de la Trek-Segafredo, Jarlinson Pantano, a prolongé son contrat avec l'équipe américaine pour les deux prochaines saisons. Actuellement au repos, sa date de son retour n'est pas encore connu. Il a souffert d'une toxoplasmose et a vécu une année difficile avec une seule victoire au Tour de Catalogne en mars dernier.