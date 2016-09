Froome: "Aucun problème avec cette fuite"

Cyclisme

Après ceux des sœurs Venus et Serena Williams, de la gymnaste Simone Biles et de la basketteuse Elena Delle Donne, vingt-cinq autres noms sont venus grossir la liste des athlètes des Jeux de Rio dont des hackers russes ont dévoilé des données médicales confidentielles.

De quoi s’agit-il ?

Ces informations piratées mettent en évidence que ces 29 athlètes ont consommé, à une époque, pas nécessairement liée aux Jeux de Rio, des substances normalement interdites aux sportifs car ils disposent d’une dispense médicale, appelée AUT.

Que sont les AUT ?

Selon le code mondial antidopage, des autorisations d’usage à des fins thérapeutiques (AUT) peuvent être octroyées pour l’usage de certaines substances à des sportifs, lorsqu’ils sont malades ou présentent des conditions qui exigent la prise de médicaments particuliers. L’octroi de ces AUT est harmonisé, dans tous les sports et dans tous les pays.

Comment a eu lieu le piratage ?

Les données médicales confidentielles piratées émanent du système, appelé Adams, de l’Agence mondiale antidopage. Il permet la géolocalisation et le suivi des contrôles antidopage des sportifs. Ces données ont été piratées via un compte du Comité international olympique pour les Jeux de Rio.

Par qui et pourquoi a-t-il été commis ?

Ce cyberpiratage est l’œuvre du groupe Tsar Team (APT28), également connu sous le nom de "Fancy Bears". Un collectif, présenté par les spécialistes comme russe, qui se réclame du mouvement Anonymous et qui indique : "Nous continuerons à raconter au monde le dopage dans le sport élite." L’Ama l’accuse d’agir en représailles à sa lutte contre le dopage d’état en Russie. Celle-ci a conduit à interdire de participations aux Jeux de Rio nombre de sportifs russes. La Russie a démenti ces accusations et assure vouloir aider contre le piratage informatique.

Qui sont les sportifs touchés ?

À ce jour, vingt-neuf athlètes (voir la liste ci-contre) avec les quatre Américaines de la première liste. Les plus connus sont les deux vainqueurs britanniques du Tour de France, Bradley Wiggins et Chris Froome et les sœurs Williams.

Risquent-ils une sanction ?

Non, puisque les sportifs disposent d’une AUT. Les données qui ont fuité ne démontrent aucune infraction, ni aucun contrôle antidopage positif. Mais leur image est écornée.

Ont-ils réagi ?

Les deux coureurs britanniques ont réagi. Dans un communiqué, Froome a dit qu’il n’avait aucun problème à ce que cette information ait fuité. "En neuf ans dans ma carrière professionnelle, j’ai demandé à deux reprises une autorisation thérapeutique pour des problèmes d’asthme et, la dernière fois, c’était en 2014". On se souviendra de la polémique née durant le Dauphiné où Froome était apparu en course effectuant des inhalations de produits contre l’asthme. Dans les documents publiés concernant Froome, il apparaît que l’utilisation de corticostéroïdes par le coureur de Sky a été approuvée par le docteur Mario Zorzoli, le chef médical de l’UCI. Bradley Wiggins, lui, a fait réagir son entourage. "Il n’y a rien de nouveau. On sait que Brad souffre d’asthme. Son traitement médical a été approuvé par la Fédération britannique et l’UCI, il est le même que celui de tous les athlètes britanniques et suit scrupuleusement les règlements de l’Ama."