





Quelle équipe britannique ! Froome, Thomas et les frères Yates veulent courir le Mondial

La Grande-Bretagne va sans doute présenter une fameuse équipe lors du prochain championnat du monde sur route, couru à Innsbruck, le dimanche 30 septembre.

Chris Froome, Geraint Thomas et les frères Adam et Simon Yates font partie des seize présélectionnés dont la fédération britannique de cyclisme a dévoilé les noms. Huit coureurs participeront à la « course arc-en-ciel ».

"Je suis aussi vraiment très heureux que Froome, Thomas et Simon Yates se soient rendus disponibles pour la sélection cette année", a dit Stephen Park, le directeur de la performance chez British Cycling. "Le parcours est particulièrement dur, il est fait pour les grimpeurs. Il y a vraiment beaucoup de talents sélectionnés dans cette longue liste avec des vainqueurs de grands tours, des champions olympiques, mondiaux, européens de toutes les disciplines du cyclisme."

Thomas et Froome seront ce dimanche au départ du Tour de Grande-Bretagne.

La présélection britannique

Course en ligne (8 titulaires) : Hugh Carthy, Mark Christian, Steve Cummings, Scott Davies, Owain Doull, Alex Dowsett, Chris Froome, Tao Geoghegan Hart, Pete Kennaugh, James Knox, Ian Stannard, Ben Swift, Conor Swift, Geraint Thomas, Adam Yates et Simon Yates.

Chrono (2 titulaires) : Alex Dowsett, Chris Froome, Tao Geoghagen Hart, Geraint Thomas.





Prolongations : Molard et Mollema restent fidèles à leurs couleurs

Rudy Molard, le leader de la Vuelta, a connu un autre bonheur cette semaine. Le Français a prolongé de deux ans son engagement avec l’équipe Groupama – FDJ. Molard, qui a effectué la première partie de sa carrière chez Cofidis, est arrivé au début 2017 dans la formation de Marc Madiot.

L'équipe Trek-Segafredo a annoncé, elle, avoir prolongé de deux ans le contrat la liant avec Bauke Mollema. Le Néerlandais, 31 ans, est arrivé en 2015 dans la formation américaine où il restera au moins jusqu'à la fin de la saison 2020.

"Il est un pilier de notre équipe et un de nos leaders", a expliqué le manager Luca Guercilena. "C'est quelqu'un de très fort, pas uniquement physiquement, mais aussi mentalement."





Ruben Guerreiro passe chez Katusha

Dans l'équipe américaine, Mollema ne retrouvera plus l'an prochain le Portugais Ruben Guerreiro, 24 ans, 5e, dimanche dernier, de la Bretagne Classic à Plouay.

Celui-ci va en effet changer d'air, il évoluera en 2019 chez Katusha-Alpecin où il a signé un contrat d'une année. Avant de passer pro, il évoluait dans l'équipe espoirs dirigée par Axel Merckx avec lequel José Azevedo, le manager de l'équipe suisse, lui-même Portugais, est en contacts étroits.





Encore d'autres transferts

Le jeune Italien Edoardo Affini, 22 ans, fera ses débuts la saison prochaine chez Mitchelton-Scott.

Affini, champion d'Italie sur route et clm chez les espoirs, est également champion d'Europe du chrono dans la même catégorie.

Selon Het Laatste Nieuws, Roy Jans devrait quitter l'équipe Cibel-Cebon pour rejoindre la formation Corendon Circus de Mathieu van der Poel qui a demandé une licence procontinentale pour 2019 afin de permettre au Néerlandais de disputer des épreuves sur route de niveau WorldTour et Hors catégorie. L'équipe des frères Roddhofft doit pour cela élargir son noyau, le faisant passer de à seize coureurs minimum.





Armindo Fonséca arrête sa carrière

Armindo Fonséca , qui évolue dans l'équipe Fortuneo-Samsic, annoncé sur les réseaux sociaux qu’il mettait un terme à sa carrière à l'âge de 29 ans. Le Breton a passé huit ans dans l'équipe dirigée par Emmanuel Hubert. Le Renais a révélé à cette occasion qu'il souffrait d'une maladie rhumatologique chronique, la spondylarthrite ankylosante, qui ne l'a pas empêché de conquérir des victoires dans une étape des Boucles de la Mayenne et au Tour de Vendée.

"Cette pathologie ne m’a pas empêché de faire une belle carrière et de participer à trois Tours de France", a écrit Armindo Fonséca dans un message émouvant. "Je m’adresse donc aux personnes qui présentent cette maladie. À condition d’avoir un bon suivi médical et de savoir écouter son corps pour bien gérer les périodes d’efforts et les phases de récupération, vous pouvez faire du sport, en choisissant toute fois un sport porté comme le cyclisme ou la natation. Bien sûr chaque cas est différent et votre médecin sera là pour vous conseiller. Pour ma part, pratiquer mon sport m’a aidé à lutter. Même avec cette maladie je me suis épanoui dans le cyclisme et j’ai vraiment vécu une belle tranche de vie."





Main cassée et fin de saison pour Rowe

Luke Rowe doit mettre prématurément un terme à sa saison, comme l'an dernier, lorsqu'il s'était cassé la cheville au mariage de son frère. Cette fois, le solide coureur de Sky a chuté lors de la 4e étape du Tour d’Allemagne et il souffre d'une fracture du scaphoïde.