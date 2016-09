Froome se remet à rêver à la Vuelta

Cyclisme

L’espoir a (un peu) changé de camp, à l’issue de la 19e étape, un contre-la-montre de 37 km entre Javea et Calpe que Chris Froome a dominé en s’imposant avec 44 secondes d’avance sur Jonathan Castroviejo, un des lieutenants de Nairo Quintana, lui-même distancé de 2:16. Le Britannique a réduit de deux tiers le retard qu’il possédait sur le Colombien au classement général, mais il pointe encore à 1:21 du maillot rouge, alors que l’avant-dernière étape, ce samedi, promet une énorme bagarre.

Car l’ultime étape, dimanche, a des allures de critériums dans les rues de Madrid. C’est donc entre Bénidorm et le sommet de l’Alto de Aitana, une montée Hors catégorie de 21 km à 5,9 %, que se jouera la Vuelta 2016. En chemin, les coureurs auront également quatre cols (tous de 2e catégorie) à escalader, ce qui promet une course de mouvements puisque l’on va se battre à différents niveaux, inter-équipes, classement de la montagne, place dans le Top 10, sur le podium et victoire finale…

Piégé dimanche dernier par l’action conjuguée de Contador et Quintana, Froome a donc remis le compteur à zéro, mais la dernière étape de montagne est a priori autant favorable à Quintana qu’au coureur de la Sky qui doit de passer à l’attaque s’il veut quand même réussir le doublé Tour-Vuelta.

"Il reste encore une journée vraiment difficile", a expliqué Froome. "Nous nous battrons jusqu’au bout. Je ne suis pas du genre à me demander ce qui aurait pu advenir si les choses s’étaient passées différemment. Je suis content du résultat d’aujourd’hui, cela s’est déroulé aussi bien que possible. Je regarde devant et je vais me battre jusqu’à Madrid. Cette Vuelta est pleine de surprises et peut-être que demain il y en aura encore, surtout avec des équipes comme Tinkoff et Orica-Bike Exchange qui espèrent reprendre du temps. Ce pourrait être une course explosive. L’étape ne se résumera pas à l’ascension finale parce qu’il y a plus de 4.500 mètres de dénivelé donc ce sera la bagarre dès le début. Il y a plusieurs scénarios possibles. Il faudra bien courir, savoir quels coureurs suivre, à quelles attaques répondre."

Nairo Quintana reste optimiste.

"Froome a réellement survolé l’étape, il a réussi de meilleurs temps que ce que nous prévoyions", a commenté Quintana. "Mais j’ai toujours de l’avance, je suis tranquille, je sais que j’ai de l’avance. Je suis tranquille, je sais que j’ai de bonnes jambes."

Tandis que Samuel Sanchez a chuté dans les derniers kilomètres et pourrait ne pas repartir, Alberto Contador s’est hissé à la 3e place du classement général.