Le champion de Belgique de cyclisme sur route, Yves Lampaert, a été élu Flandrien de l'année 2018 au casino Kursaal d'Ostende mardi soir. Chez les dames, c'est la championne du monde de cyclo-cross, Sanne Cant, qui a été couronnée.

Outre son titre de champion de Belgique, le coureur de 27 ans s'est également illustré lors de la classique A travers les Flandres 2018. Avec son équipe Quick-Step Floors, Lampaert a notamment glané un titre de champion du monde du contre-la-montre par équipes à Innsbruck. Au palmarès, Lampaert détrône Greg Van Avermaet (BMC), sacré à six reprises (2008, 2013, 2014, 2015, 2016 et 2017). Le champion olympique de Rio faisait également partie des nommés, mais doit, cette année, se contenter d'une troisième place sur le podium. Deuxième de ce classement du Flandrien 2018, Yves Campenaert (Lotto-Soudal), médaillé d'or lors des championnats d'Europe du contre-la-montre 2018 à Glasgow et médaillé de bronze aux championnats du monde du chrono en septembre 2017 à Bergen, en Norvège.

Les coureurs de la formation Lotto-Soudal, Tiesj Benoot, Thomas De Gendt et Tim Wellens faisaient aussi partie des outsiders. Si un jury a au préalable choisi les nominés, c'est le peloton professionnel belge qui s'est ensuite chargé de voter pour son coureur favori.

Après son succès en 2017, Sanne Cant a une nouvelle fois été élue Flandrienne 2018. La championne du monde de cyclo-cross s'est imposée devant Nicky Degrendele et Jolien D'hoore. Lotte Kopecky et Githa Michiels ont aussi eu leur mot à dire dans la course au titre. C'est un jury professionnel composé de responsables d'équipe, de responsables de fédérations et d'organisateurs qui a désigné la gagnante.

Chez les Espoirs, c'est Stan Dewulf, vainqueur de Paris-Roubaix dans sa catégorie, qui a été élu Flandrien. Sans grande surprise, Remco Evenepoel a lui glané le titre chez les Juniors après ses sacres sur le chrono et sur la route lors des mondiaux d'Innsbruck. Pour terminer, Siebe Deweirdt a quant à lui été sacré chez les néophytes.